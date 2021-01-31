Антимонопольный комитет рассмотрел проект постановления президента «О мерах по созданию специальной индустриальной зоны «Андижанский областной промышленный хаб» и посчитал, что документ, разработанный компанией «Узавтосаноат», противоречит законодательству о конкуренции.

В частности, документом предлагается одобрить строительство зданий и сооружений промышленного хаба за счет инвестиций (включая иностранных), в том числе путем создания ООО с участием инвесторов и доли компании «Узавтосаноат» или её предприятий, которое будет исполнять обязанности дирекции хаба.

Кроме того, проектом предусмотрено, что хокимият Андижанской области в течение месяца безвозмездно выделит на баланс ООО в хабе, в том числе орошаемые земли, изымаемых для несельскохозяйственных нужд, без выплаты компенсации (установленной в законодательстве), на праве постоянного владения, пользования и аренды помещений хозсубъектам, действующим на территории хаба.

«Узавтосаноат» также предлагает на период строительства и эксплуатации объектов хаба до 1 января 2023 года освободить проектную и генподрядную организации и дирекцию от уплаты таможенных пошлин (кроме НДС и сборов за таможенное оформление) при ввозе металлических конструкций, строительных материалов, оборудования, спецтехники, комплектующих, запчастей, необходимых для строительства и не производимых в Узбекистане, а также отсрочить уплату НДС на 120 дней на основе гарантийного письма.

При этом, согласно статье 12 закона «О конкуренции», запрещено необоснованно предоставлять отдельным хозсубъектам льготы, преференции и привилегии, ставящие их в преимущественное положение по отношению к другим предпринимателям, осуществляющим деятельность на товарном или финансовом рынке.

Указом президента от 8 сентября 2017 года (УП-5185) предусмотрены ограничение на создание коммерческих организаций с участием государства в сферах, в которых эффективно функционирует частный сектор, а также отказ от практики предоставления отдельным предпринимателям эксклюзивных прав, индивидуальных льгот и преференций, ограничивающих развитие здоровой конкурентной среды.

Кроме того, с 1 июля 2018 года действует порядок, в соответствии с которым предоставление юридическим и физическим лицам земельных участков в постоянное пользование для осуществления предпринимательской и градостроительной деятельности производится посредством электронного аукциона через единую электронную торговую площадку Е-IJRO AUKSION.

Указом президента от 17 июня 2019 года (УП-5742) орошаемые сельскохозяйственные земли берутся под особую охрану, не допускается выделение данных земель для несельскохозяйственных целей, в том числе для строительства промышленных и гражданских объектов (зданий и сооружений), за исключением земель, выделяемых решением президента.

Антимонопольный комитет считает нецелесообразным принимать проект постановления в данной редакции с учётом того, что он противоречит статье 12 закона «О конкуренции», статья 34 закона «О гарантиях свободы предпринимательской деятельности», УП-5780, УП-5742, УП-5185, ПП-3677.

При этом в проекте должно быть предусмотрено выделение земель хокимиятом только на основе конкуренции и равноправия через электронные торги и с мест, которые не выходят в категорию орошаемых земель.

Ранее АМК выступил против предоставления исключительных прав компании «Технопарк», которую предложено выбрать генподрядчиком проекта по ремонту и обновлению лифтового оборудования во всех многоэтажках Узбекистана.