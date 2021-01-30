«Газета.uz» совместно с сайтом Zira.uz представляет подборку рецептов хрустящих снеков.

Картофельные чипсы в микроволновке





Самый быстрый и простой рецепт приготовления домашних чипсов. Домашние чипсы не содержат химических ароматизаторов и их можно без опасений давать даже детям.

Запечённый пряный нут





Пряный хрустящий запечённый нут прекрасен как закуска, так и в качестве пикантного дополнения к овощным салатам.

Томатно-базиликовые крекеры





Итальянский аромат этих крекеров покорит гурманов с первого хруста. Готовятся несложно, выглядят изумительно и исчезают очень быстро.

Чипсы из лаваша с сыром





Домашние чипсы из лаваша с сыром получаются румяными и хрустящими, с нежным ароматом сыра и специй.

Яблочные чипсы в микроволновке





Натуральные, низкокалорийные, вкуснейшие яблочные чипсы — находка для любителей хрустящих снеков и ценителей вкусной и полезной еды. Лёгкий перекус можно приготовить за 20 минут.

Домашние ржаные сухарики с чесноком





Сухарики одновременно представляют собой полноценную закуску и универсальный ингредиент в кулинарии в качестве дополнения к супам и салатам.

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