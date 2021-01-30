Неправильные настройки и использование бытовой техники — частые причины ее преждевременного выхода из строя. Продукты компании LG славятся своей надежностью и долгим сроком службы. Но стоит помнить, что даже такая продукция требует надлежащего ухода.

Что делать, если не понятно, как правильно обращаться с бытовыми товарами? Ответ прост — обращаться к профессионалам. Единая служба поддержки клиентов LG помогает пользователям по всему Узбекистану на всех этапах покупки и эксплуатации техники.

Приобретая ту или иную продукцию компании, можно получить консультацию по ее установке, настройке и использованию. Также можно узнать об условиях и сроках гарантии. Достаточно позвонить по номеру горячей линии: (0800) 120−22−22. Звонок по Узбекистану бесплатный.

Специалисты службы помогут в решении вопросов, связанных с продукцией LG. Они сориентируют по точкам продаж, расскажут о текущих промо акциях. Также специалисты объяснят специфику и особенности использования техники с учетом модельного ряда и примут заявку на ремонт.

На продукцию LG действуют гарантийные и сервисные сроки обслуживания. На все модели холодильников, стиральных машин, кондиционеров, пылесосов и микроволновок предоставляется три года полного бесплатного сервиса. В первый год можно заменить продукт по гарантии, а в течение последующих двух — получить бесплатное обслуживание.

На телевизоры и мониторы действуют два года полного бесплатного сервиса (год гарантии и год обслуживания).





Еще одна новость: сервисная служба LG Electronics запустила программу «Планирование визита мастера с точностью до двух часов». Пилотное тестирование программы стартовало в Ташкенте в конце декабря 2020 года. В феврале 2021 года она запускается на полную мощность и будет доступна в других городах, где работает служба, начиная с Самарканда и Бухары.

Теперь клиент сможет выбрать удобный для себя двухчасовой интервал для визита мастера на дом, не тратя на ожидание драгоценное время.

Руководствуясь неизменным лозунгом Life’s Good, LG старается сделать жизнь потребителей лучше. Именно поэтому фирменная сервисная служба компании разрабатывает новые услуги, которые постоянно развиваются и совершенствуются.

Номер горячей линии: (0800) 120−22−22.

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