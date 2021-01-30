Законодатели начали свою неделю с рассмотрения дельного предложения — перенести выборы президента страны на более ранний срок в октябре. В соответствии с действующим текстом Конституции, они должны состояться, как давно уже заведено, в декабре, но нынешний подход к избирательным урнам предлагается совместить с соображениями государственной пользы.

Для обывателя подобные новации лишены тонкостей и политический пейзаж предполагается более или менее предсказуемым. Между тем, девять месяцев, отделяющие нас от планируемого 24 октября — интервал для предвыборной жизни не такой уж и большой. Перенос выборов скажется в первую очередь на организации работы партий и кандидатов. Необходимо будет ускориться в подготовке к избирательной кампании.

В данном случае конституционное творчество — причем не техническое, а вполне содержательное — увязано с вещами более стратегическими. Выборы в октябре, в первую очередь, позволят вступать в год последующий с бюджетом и госпрограммой, подписанным избранным президентом. Та же легитимизация нужна для принятия других важных государственных решений и позволит избежать дополнительной процедурной волокиты. К концу недели депутаты закон уже приняли.

Президент Шавкат Мирзиёев, тем временем, ознакомился с презентацией инвестиционных проектов в сферах промышленности и логистики на общую сумму около 820 миллионов долларов. Он дал поручение внедрить экспертизу проектов для обеспечения их качественной реализации в разрезе отраслей и регионов.

Инвестиция предполагает четкий план затрат ради получения конкретного результата. Освоить же средства — значит просто переварить их без остатка, закрыть бюджетный год и отчитаться в бухгалтерии. Чтобы освоение денег превратилось в долгосрочную инвестицию, нужна чёткая цель. В наступившем году она обозначена в 5-процентный рост ВВП. Эту мысль глава государства пытался в очередной раз донести до экономического блока правительства.

Точки роста, о которых говорил президент, — это ускорение обмена веществ. Причём не только в экономике — во всех частях организма государства. Рост выводит его из состояния дремоты, в котором ещё присутствует бесконечность и бессвязность.

Фраза Мирзиёева о бессистемной работе «большой армии» из 10 тысяч сотрудников экономического комплекса в Ташкенте напоминает известную цитату про «тридцать пять тысяч одних курьеров». Однако во времена Гоголя бюрократия всё же работала как отлаженные часы. Нынче же хаотичности много, а реального движения вперед мало. При экономическом подъеме все это множество фигур, конечно же, висит грузом на бюджете.

В конце концов, незаменимых у нас, как говорится, нет. «Племя младое», будем надеяться, незнакомо ещё с забалтыванием любой проблемы, жаждет приложения своих сил. Сегодня власти необходимо эффективно использовать желание молодёжи включаться, влиять и быть услышанными в обновляемом обществе. Любые разговоры о патриотизме и духовности возможны только, когда молодое поколение связывает своё будущее с уверенной жизнью в своей стране.

На совещании в среду президент, по сути, говорил о поиске «ключа» к решению проблем молодёжи — не на словах, а в качестве определяющей ценностной программы. Системный подход будет осуществляться на стыке экономических и социальных интересов, когда ценностная идея соединяется с практикой создания новых рабочих мест и поддержки бизнес-инициатив. Последнее крайне важно на фоне полуторакратного превышения уровня безработицы среди 18−30-летних над показателями в целом по стране.

Если не главным, то, пожалуй, самым занятным экономическим событием недели стал казус, случившийся в отечественной приватизационной сфере. Антикоррупционное агентство слегка оконфузилось, сначала потребовав приостановить тендер по продаже госдоли в компании Coca-Cola Uzbekistan, а затем ретировалось под напором аргументов приватизаторов.

В 2018 году правительство Узбекистана привлекло Европейский банк реконструкции и развития к приватизации Coca-Cola Uzbekistan. Однако у этого альянса не сложилось, а в агентстве госактивов даже планировали продать госдолю СП по частям. В прошлом году к продаже привлекли Rothschild & Cie — известного игрока на международном рынке капитала и юристов из Dentons. Но даже присутствие в конкурсе столь авторитетных в бизнесе брендов не уберегло тендер от появления недовольных его ходом.

Редкое недопонимание тонкости момента со стороны борцов со стяжательством и мздоимстовом вполне напоминает метафору с испорченным телефоном. Похожая история произошла с российским трагиком XIX века Николаем Выходцевым, имевшим слабость путать трудные иностранные имена и фамилии: когда суфлёр подал ему реплику «А вот и сам Торквато Тассо!» в одноименной драме, артист слов не разобрал, но не растерялся и торжественно возгласил: «А вот и сам квартальный Тарасов с квасом!».

Страсти забурлили не только вокруг реальных активов, но и виртуальных. Выяснилось, что с 15 апреля все интернет-компании будут обязаны хранить персональные данные наших граждан только на территории Узбекистана. Таким образом, Google, Facebook, Twitter и другим в случае локализации серверов придётся стать субъектами законодательства Узбекистана и, может быть, даже открыть представительства в республике.

Попытки государственных надзорных органов многих стран поставить под контроль деятельность цифровых корпораций — давно не новость, а в свете мировых новостей даже необходимость.

Впрочем, российский опыт, который и стал калькой для внесения поправок, показал, что подобная новация лишь только увеличила среди интернет-пользователей спрос на VPN или анонимайзеры для просмотра ресурсов, отказавшихся локализовываться. Традиционная в таких случаях реплика незабвенного Виктора Черномырдина приобретает вид «хотели, как всегда, но получилось еще хуже».

У кого мышь точно не проскочит, так это у пограничников. Хотя и здесь в качестве новаций используют давно известные административно-креативные методы. Правительство приняло решение, согласно которому в стране будут созданы отряды содействия пограничным войскам. В них смогут участвовать жители, живущие именно на границе, знающие там все крючки и закоулочки. Именно на эти знания, видимо, и надеются инициаторы укрепления пограничного контроля

Не сказать, что сегодня на границе «тучи ходят хмуро», но служебная суровость людей в камуфляже связана с ростом наркотрафика и контрабанды валюты в регионе. В такой ситуации пограничник всё-таки человек служивый, чему-то обученный и что-то понимающий, а что натворит необученный дружинник, не знает никто. Если это только не прогулки на свежем воздухе, которые всегда укрепляют здоровье.

Если свежий воздух вас пьянит, как профессора Плейшнера из «Семнадцати мгновений весны», то появилась дивная альтернатива. В условиях массового отступления ковида в стране власти разрешили кафе и ресторанам вновь работать после 23.00. Тех, кого ночные посиделки в местах общепита не особо привлекают, теперь ждут концертные залы. Чтобы коронавирус новостным валом вновь не ворвался в нашу информационную повестку, гастрономический и эстетический гедонизм пока предлагается сочетать с санитарными мерами предосторожности. Впрочем, нынешняя суровость таких мер хорошо описана у классиков. «В подъезде сидел комендант. У всех входящих он строго требовал пропуск, но если ему пропуска не давали, то он пускал и так».

Мнение автора может не совпадать с мнением редакции.