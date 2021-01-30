Бахтиёр Султанович Рахмонов назначен первым заместителем хокима Ташкента по вопросам архитектуры, капитального строительства и развития коммуникаций. Об этом в субботу сообщила пресс-служба столичной администрации.

На этом посту он сменил Даврона Хидоятова, который в этот же день был утверждён и. о. хокима Ташкентской области.

Бахтиёр Рахмонов родился в 1959 году в Ташкентского области. В 1996 году окончил Киевcкий инженерно-строительный институт, в 2000 году — Академию государственного и общественного строительства при президенте Узбекистана.

В 2005—2008 годах работал генеральным директором Ташкентского городского территориального коммунально-эксплуатационного объединения, в 2008—2011 годах был хокимом Мирабадского района Ташкента.

С 2011 года по март 2016 года занимал пост первого замхокима столицы по вопросам капитального строительства, коммунального хозяйства, благоустройства, промышленности и предпринимательства. Затем был назначен заместителем хокима по этим же вопросам.

В апреле 2017 года был назначен хокимом Сергелийского района, а в мае 2018 года возглавил хокимият Алмазарского района столицы.