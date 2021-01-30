В Bizning Uylar Development полным ходом идет подготовка к долгожданной точке отсчета. Планируется старт продаж одного из крупных объектов компании — торгового квартала Alfraganus.

Alfraganus — результат долгой и кропотливой работы команды мировых и местных специалистов в области строительства и архитектуры, а также консалтинга коммерческой недвижимости. Согласно прогнозам независимых экспертов из компании Knight Frank, посещаемость проекта составит 210 тысяч посетителей в неделю и свыше 10 млн в год.

Торговый квартал разместился на масштабной площади в 110 тысяч кв. м в центральном районе Ташкента. Разноплановость фасадного оформления придает ему эстетичный и современный вид. Продуманное расположение строений, террасы и круговой паркинг на 1,5 тысячи мест создают комфортные условия для посетителей. Все эти факторы наделяют Alfraganus высоким инвестиционным потенциалом.





Многообразие коммерческих помещений, площадь которых варьируется от 32 до 3,030 кв. м, позволяет воплотить смелые бизнес-идеи. Это могут быть масштабный кинотеатр, автосалон, ресторан, гипермаркет, небольшая сувенирная лавка или закусочная.

Отсутствие рамок и границ в стремлении к максимальной реализации собственных возможностей — основа философии нового торгового квартала Alfraganus.

На старте продаж будущих покупателей ждет множество ярких и нестандартных идей для бизнеса, специальные предложения, а также выгодные и гибкие условия приобретения. Будет предложено не только множество разноформатных коммерческих помещений, но и варианты готового бизнеса, который начнет приносить доход с первых дней.

Bizning Uylar Development ждёт всех в Alfraganus — на территории будущих безграничных возможностей.

Подробнее ознакомиться с проектом или забронировать помещение в торговом квартале можно по номеру: (+998) 71−210−44−44.

Сайт: bizninguylar.uz

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