Детский фонд ООН (ЮНИСЕФ) передал 99 компьютеров и 121 принтер на сумму 1,27 млрд сумов Внебюджетному пенсионному фонду при Министерстве финансов Узбекистана. Об этом «Газете.uz» сообщили в пресс-службе представительства организации в стране.

Оборудование будет использовано для совершенствования работы Единого реестра социальной защиты, что позволит оптимизировать процесс электронного распределения социальных пособий, говорится в сообщении.

Компьютеры и принтеры будут распределены среди районных и городских отделений Пенсионного фонда во всех областях.

Единый реестр социальной защиты первоначально был запущен в Сырдарьинской области в 2019 году. К концу 2020 года работа реестра была развёрнута во всех регионах страны. Сейчас он охватывает социальные пособия малообеспеченным семьям с детьми.

Ожидается, что в этом году в систему можно будет включить дополнительные программы натуральной поддержки и социальных услуг: бесплатные комплекты зимней одежды, учебные материалы и внеклассные мероприятия для школьников, субсидированные места в дошкольных учреждениях, медицинские льготы, субсидии на покупку жилья для уязвимых семей и их детей.