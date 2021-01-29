Вынос тёплого воздуха с районов зарубежного юга будет наблюдаться по всей территории Узбекистана 29−30 января. В эти дни ожидается тёплая погода без осадков. Днём воздух прогреется до +10…+15 градусов, ночью сохранятся незначительные морозы −2…+3 градуса, сообщил Узгидромет.

В воскресенье, 31 января, с районов Каспийского моря будут выходить облачные массивы, с которыми ожидаются уплотнение облачности, местами пройдёт дождь, лишь по областям Ферганской долины осадки маловероятны.

Температура воздуха ожидается в пределах ночью +2…+7 градусов, днём — +12…+17 градусов, по северу — −5…−0 градусов, днём — +4…+9 градусов.

Среднесуточная температура воздуха в выходные будет на 4−6 градусов выше средних многолетних значений. По горной территории сохраняется лавинная опасность.