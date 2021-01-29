К автомобилю можно относится по-разному: как к средству передвижения, элементу роскоши или как к статусному атрибуту. Но надежности и безопасности ждут от него всегда. А если при этом он стильный, комфортабельный и полный современных технологичных инноваций, то это автомобиль Hyundai.

29 января 2019 года в Ташкенте состоялось открытие первого дилерского центра эксклюзивного официального дистрибьютора легковых автомобилей южнокорейского бренда Hyundai в Узбекистане СП ООО Hyundai Auto Asia.





Что такое два года в разрезе построения бизнеса? Много это или мало? Как показывает практика, на примере Hyundai Auto Asia этого вполне достаточно, чтобы стать узнаваемым и востребованным.

В Узбекистане уже есть девять дилерских центров, работающих по стандарту 3S: реализация автомобилей, сервисное обслуживание, продажа запасных частей и дополнительного оборудования. Пять из них расположены в регионах Узбекистана — в Андижане, Бухаре, Намангане, Самарканде и Ургенче.





Дилерские центры радуют автолюбителей профессиональным сервисом мирового уровня, стильными и комфортабельными автомобилями представленной в Узбекистане линейки Hyundai в различных комплектациях и богатой цветовой палитре: Accent, Creta, Elantra, Tucson, Sonata, Santa Fe.

Чтобы приобретение и владение автомобилем Hyundai вызывали только положительные эмоции, гостей ждут удобные залы ожидания для клиентов сервиса. Здесь за чашечкой кофе можно наблюдать по специальным мониторам, как проходит обслуживание автомобиля. Также в центрах есть детские площадки для тех, кто пришел выбирать автомобиль всей семьей, и банковские кассы, чтобы не пришлось искать ближайший банк.





Компания не только ввела в обиход потребителей понятие тест-драйва, но и активно сотрудничает с лизинговыми партнерами, внедряя удобные для покупателя финансовые программы, чтобы как можно больше узбекистанцев смогли на практике оценить преимущества автомобилей Hyundai. В каждом дилерском центре есть специалист по кредитно-страховым услугам, который проведет консультацию и оформит заявку.

Особое внимание в компании уделяют сервисному обслуживанию и расширению сервисных услуг. Сертифицированные специалисты готовы помочь в диагностике и ремонте автомобилей Hyundai, приобретенных вне компании, в формате внегарантийного обслуживания и независимо от модели и года выпуска. Здесь же могут провести диагностику автомобилей других марок. В трех дилерских центрах Ташкента открыты студии детейлинга.





Записаться на тест-драйв и выбрать свой Hyundai можно в дилерских центрах:

Дилерский центр «Юнусабад» : Юнусабадский р-н, пр-т А. Темура, 77А.

Телефон: (+998) 71−225−89−89.

Дилерский центр «Южный»: Яккасарайский р-н, ул. Кичик Халка Йули, 22Б.

Телефон: (+998) 78−122−07−77.

Дилерский центр «Сергели»: Сергелийский р-н, ТКАД, 68.

Телефон: (+998) 78−122−12−22.

Дилерский центр «Ташкент Сити»: Шайхонтаурский р-н, ул. Хадра, 2/1.

Телефон: (+998) 78−120−88−88.

Дилерский центр в Бухаре: ул. Мустакиллик, 55/1.

Телефоны: (+998) 95−600−30−35, (+998) 93−383−34−36, (+998) 93−383−20−12.

Дилерский центр в Самарканде: ул. Лахутий, 2А.

Телефоны: (+998) 66−234−62−00, (+998) 88−950−80−80.

Дилерский центр в Намангане: ул. Туракурганская, 200.

Телефон: (998) 99−398−09−90.

Дилерский центр в Ургенче: ул. Фаязова, 10.

Телефоны: (+998) 99−713−08−88, (+998) 99−429−08−88.

Дилерский центр в Андижане: ул. А.Темура, 11.

Телефон: (+998) 55−201−07−77.

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