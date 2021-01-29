26 января в Галляаральском районе Джизакской области четыре человека оказались под завалами во время незаконной добычи золотоносной руды, сообщила пресс-служба областного УВД. Два человека скончались на месте, двое были доставлены в реанимацию с переломами и другими телесными повреждениями.

По данным управления, жители махалли «Булокбоши» села Авлиё добывали руду в горе на расстоянии 7−8 км от села. Обвал произошёл, когда они находились на глубине 12−15 м.

Фото: jviib.uz.

В сообщении отмечается, что за последние годы в районе несколько человек были привлечены к ответственности за незаконную добычу золотоносной руды.

Ранее сообщалось, что в первом полугодии 2020 году в Узбекистане было задержано около 200 человек за незаконную добычу золота, В 2018—2019 годах было выявлено 220 таких фактов.