Министерство народного образования Узбекистана запустило портал идей и предложений по развитию школьного образования (idea.uzedu.uz), сообщила пресс-служба МНО.

Сайт предлагает подать идеи по разным категориям, в том числе улучшению качества образования, повышению статуса и квалификации учителей, вопросам государственно-частного партнёрства, развития внешкольного образования, внедрения инноваций и технологий, улучшения обучения узбекскому языку, совершенствованию инфраструктуры школ, инклюзивного образования и другим.

Для отправки предложения нужно заполнить форму на сайте. Сотрудники министерства рассмотрят заявку и свяжутся с отправителем. Если идея покажется перспективной, заявителя пригласят на встречу. Согласно статистике сайта, через него уже подано 75 идей.