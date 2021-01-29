Министерство народного образования Узбекистана запустило портал идей и предложений по развитию школьного образования (idea.uzedu.uz), сообщила пресс-служба МНО.
Сайт предлагает подать идеи по разным категориям, в том числе улучшению качества образования, повышению статуса и квалификации учителей, вопросам государственно-частного партнёрства, развития внешкольного образования, внедрения инноваций и технологий, улучшения обучения узбекскому языку, совершенствованию инфраструктуры школ, инклюзивного образования и другим.
Для отправки предложения нужно заполнить форму на сайте. Сотрудники министерства рассмотрят заявку и свяжутся с отправителем. Если идея покажется перспективной, заявителя пригласят на встречу. Согласно статистике сайта, через него уже подано 75 идей.
Vladimir Lee
“Советская система образования, особенно по инженерно-техническим специальностям, несмотря на её недостатки, занимала лидирующее положение в мире по оценке Ц. Р. С. Мэндэрса. Методологический подход к образовательной политике в СССР послужил основой формирования в США и других западных странах концепции социального конструктивизма, опирающейся на концепцию советского психолога Л. Выготского, и оказавшей значительное влияние на стратегию развития образовательной сферы в США“.
Но у нас, конечно же, свой путь развития. Заново велосипед изобретаем.
Nikolay Sergeev
1. поддержу реплику Vladimir Lee
(пытаюсь вспомнить “недостатки“ советской школы, упомянутые Ц. Р. С. Мэндэрс — и не вспоминается)
2. простейшая идея — СТРОИТЬ школы! Государственные конечно же.
Что б вернуть наполнение классов до макс. 25 чел, а не муравейник по 40-50.
3. повышать квалификацию преподавателей.
Но не “для галочки“ (как сейчас), а по настоящему, и с привлечением опыта и кадров дружественных стран (не вижу других “друзей“, кроме СНГ и РФ в первую очередь).
4. но кто ж на всё это пойдёт? увы..