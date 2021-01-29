Официальный курсы иностранных валют к суму для ведения бухгалтерского учета, статистической и иной отчетности, а также исчисления таможенных и других обязательных платежей на территории Узбекистана теперь будут устанавливаться и публиковаться Центральным банком в 16:00 каждый банковский рабочий день.

Это предусмотрено постановлением правления регулятора от 9 января о совершенствовании операций по купле-продаже валюты на внутреннем валютном рынке. Сейчас Центробанк устанавливает новые курсы каждый вторник, в редких случаях в последние годы курсы обновлялись два раза в неделю.

Как сообщила пресс-служба ЦБ, постановлением утверждена Стратегия валютных интервенций Центрального банка на 2021−2025 годы.

С 15 февраля предусматриваются следующие изменения в совершении операций по купле-продаже валюты на внутреннем валютном рынке:

перевод торговых сессий на Узбекской республиканской валютной бирже с текущего метода торгов («фиксинг») на комбинацию «колл-аукциона» и двустороннего непрерывного аукциона («мэтчинг»);

проведение торговых сессий по купле-продажи валюты на валютной бирже посредством «онлайн-платформы» с 10:00 по 15:00;

перевод расчетов по торгам по купле-продаже валюты на валютной бирже с T+0 (сегодня) на Т+1 (следующий день);

отмена практики участия коммерческих банков на торгах на валютной бирже по поручению клиентов: валютные операции коммерческих банков с хозяйствующими субъектами осуществляются напрямую (посредством валютной позиции).

В качестве дальнейших этапов развития валютного рынка намечены разработка и принятие участниками рынка «Кодекса этики», включающего общепринятые и добросовестные практики поведения в сфере валютных операций, а также в целях стимулирования деятельности коммерческих банков в качестве маркет-мейкеров разработка нормативного документа «О деятельности маркет-мейкеров».

«Изменения создадут необходимые условия для совершенствования инфраструктуры внутреннего валютного рынка, повысят роль коммерческих банков в определении валютного курса, а также ускорят оперативность получения предпринимателями валютных средств», — говорится в сообщении ЦБ.