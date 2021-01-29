Жилой комплекс Manzara — это свыше 38 тысяч кв. м застроенной площади на территории квартала Yunusobod Business City. В девятиэтажных домах комплекса представлены 1096 квартир различной планировки и площадью от 29 до 105 кв. м.

Объект построен на одной из самых высоких точек в городе. Такое расположение гарантирует владельцам потрясающие виды на окрестности. Все квартиры в жилом комплексе поступают в продажу с готовым ремонтом.

Закрытая охраняемая территория, уютные внутренние дворы с ландшафтным дизайном, зелёные прогулочные зоны, детские и спортивные площадки — проводить здесь время приятно и безопасно. А благодаря подземному паркингу во дворах не будет машин.

В ЖК созданы условия для собственной инфраструктуры. В коммерческих помещениях комплекса откроются рестораны, кофейни, кондитерские, магазины, аптеки и сервисные предприятия. В Manzara всё продумано для беззаботной и комфортной жизни будущих жителей и гостей комплекса.





Высокие темпы строительства и передовые технологии позволяют в значительной мере сократить сроки реализации проекта. Уже летом 2021 года в первые квартиры смогут заселиться жильцы.

С новыми условиями долгосрочного ипотечного кредита стать владельцем квартиры в ЖК Manzara можно уже сегодня. Срок выплат увеличен до 20 лет, что позволяет существенно снизить размер ежемесячного обязательного платежа.

Покупателей ждёт большое количество современного и комфортного жилья на выгодных условиях. Превратить мечту о собственном доме в реальность возможно с ЖК Manzara.

Получить подробную информацию о типах жилья, способах оплаты и условиях рассрочки можно в офисах продаж или по телефону: (+998) 71−210−44−44.

Адрес: Юнусабадский р-н, ул. Чинабад.

Офис продаж работает ежедневно с 9:00 до 19:00, без выходных.

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