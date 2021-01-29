Бывший премьер-министр Кыргызстана Мухаммедкалый Абылгазиев арестован на два месяца по подозрению в коррупции и незаконном обогащении, сообщило 24.kg. По решению районного суда Бишкека он будет содержаться в СИЗО Государственного комитета национальной безопасности (ГКНБ) до 26 марта.

По данным ГНКБ, будучи премьер-министром, Абылгазиев подписал постановление правительства, по которому крупнейшему золоторудному предприятию страны «Кумтор Голд Компани» дополнительно предоставили территории для геологоразведки и добычи золота.

Кроме того, по версии следствия, экс-премьер, работая на госслужбе, неправомерно увеличил свои активы, в несколько раз превышающие его официальные доходы. «Для их легализации покупал дорогостоящие машины и недвижимость на территории Бишкека, Чуйской и Иссык-Кульской областей, а также осуществлял финансовые вложения в сферу строительства многоквартирных элитных домов», — говорится в сообщении ГКНБ.

Мухаммедкалый Абылгазиев возглавил правительство Кыргызстана в 2018 году. 15 июня 2020 года он подал в отставку из-за подозрений в причастности к сделке по продаже радиочастот.