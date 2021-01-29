Для выявления талантливой молодежи, поддержки её инициатив и устремлений президент Шавкат Мирзиёев предложил реализовать проект «100 идей для Узбекистана». Об этом он заявил на видеоселекторном совещании 27 января, передаёт корреспондент «Газеты.uz».

По мнению главы государства, проект создаст условия для реализации идей инициативной молодежи в городской и сельской местности в сферах экономики, образования, спорта, здравоохранения, информационных технологий и других.

Шавкат Мирзиёев заявил, что от каждой области должно поступить по 100 идей — всего 1400 по всему Узбекистану.

«Я верю, что хотя бы 10 [из 100] будут экономически состоятельными. Мы обязательно внедрим их в нашу экономику», — отметил он.

Президент поручил вице-премьеру Бехзоду Мусаеву, главе Агентства по делам молодёжи Алишеру Саъдуллаеву и хокимам областей в течение месяца разработать систему, направленную на выявление талантливой молодёжи и поддержке её идей.

Ранее мы писали, что Шавкат Мирзиёев поручил вице-премьеру Шухрату Ганиеву ввести порядок выделения молодёжи под сельское хозяйство по 1 га из каждых 10 га посевных земель. Президент назвал это «революционным решением».