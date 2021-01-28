В Ташкенте по подозрению в краже 17 компьютеров в одной из школ Бектемирского района задержаны трое мужчин, сообщила пресс-служба Следственного департамента при МВД Узбекистана.

О краже компьютеров в районное УКД ОВД заявила директор школы. Она сообщила, что неизвестные лица ночью проникли на территорию школы.

Следственное отделение при УКД ОВД Бектемирского района возбудило уголовное дело по статье 169 (кража) Уголовного кодекса. В ходе следствия правоохранители задержали 29-летнего Д. О., 20-летнего Н. А. и 26-летнего Б. Т., у которых в качестве вещественных доказательств были изъяты компьютеры и их детали.

Как отмечается в сообщении, следствие также установило причастность задержанных к кражам в других общеобразовательных школах Ташкента.

Мужчинам были предъявлены обвинения по пунктам «б», «в», «г» части 2 и пункту «а» части 3 статьи 169 (кража, совершённая повторно) УК, они заключены под стражу. Расследование продолжается.