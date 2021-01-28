Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев 28 января провёл онлайн-встречу с президентом Республики Корея Мун Чжэ Ином, сообщила пресс-служба главы государства.

Во время беседы Шавкат Мирзиёев поблагодарил Мун Чжэ Ина за практическую поддержку Узбекистана в предупреждении, лечении и реабилитации лиц, перенёсших коронавирусную инфекцию.

Фото: Пресс-служба президента Узбекистана.

Президенты договорились о продолжении регулярных политических консультаций и активизации межпарламентских обменов, подготовке программы двусторонних мероприятий по празднованию 30-летия установления дипломатических отношений между двумя странами.

Президенты также поручили продолжить контакты на уровне правительств и ведомств Узбекистана и Кореи для продвижения инвестиционных проектов и оперативного решения возникающих вопросов. В этом году в рамках проектов с участием корейских партнёров ожидается освоение инвестиций в объёме до 400 млн долларов

Кроме того, ведётся подготовка 55 новых проектов в высокотехнологичных отраслях на сумму свыше 3,4 млрд долларов, включая энергетический сектор, нефтегазовый комплекс, химию и нефтехимию, фармацевтику, перерабатывающую промышленность, сельское хозяйство, модернизацию инфраструктуры, транспорт и логистику, туризм и другие.

Главы государств отметили важность увеличения объёмов взаимной торговли, обратив внимание на выравнивание дисбаланса и диверсификацию номенклатуры экспортно-импортных операций, взаимодействие фитосанитарных служб для расширения поставок сельскохозяйственной продукции. Для этого стороны начнут переговоры по заключению двустороннего соглашения о свободной торговле.

Президент Мун Чжэ Ин ещё раз подтвердил, что корейская сторона окажет всемерную поддержку в вопросе вступления Узбекистана во Всемирную торговую организацию.

Стороны продолжат тесно взаимодействовать в рамках ООН и других международных структур, а также в рамках Форума сотрудничества «Республика Корея — Центральная Азия» для продвижения программ в сферах высоких технологий, «зеленой» и цифровой экономики.

Президент Узбекистана заявил о неизменной поддержке усилий Сеула по мирному урегулированию ситуации на Корейском полуострове. Лидеры отдельно обсудили сотрудничество в экологической сфере, включая поддержку Многопартнёрского трастового фонда для региона Приаралья.

Президенты также рассмотрели график предстоящих мероприятий на высшем уровне. Мун Чжэ Ин подтвердил приглашение Шавкату Мирзиёеву посетить Республику Корею с визитом.

По итогам саммита подписаны меморандум о сотрудничестве в области цифровизации для содействия «четвёртой промышленной революции», соглашение по реализации трехлетней программы с Фондом EDCF на сумму на 1 млрд долларов, заёмные соглашения по проектам строительства многопрофильной клиники и Центра химических технологий.

На уровне ведущих компаний заключены соглашения о модернизации объектов энергетической инфраструктуры в Узбекистане.