Государственный налоговый комитет Узбекистана отреагировал на жалобы и возражения предпринимателей в связи с повышением ежемесячной платы за гарантийное обслуживание (абонентской платы) онлайн-контрольно-кассовых машин (онлайн-ККМ) и виртуальных касс с начала 2021 года.

ГНК сообщил, что предприниматели могут самостоятельно приобретать любой вид онлайн-ККМ или виртуальных касс, включенных в государственный реестр, и зарегистрировать их в налоговых органах через любой центр по оказанию технических услуг (ЦОТУ), обслуживающий устройство. Реестры устройств и центров доступны на сайте ГНК (реестр онлайн-ККМ, реестр виртуальных касс, реестр ЦОТУ).

Поскольку стоимость услуг, предоставляемых ЦОТУ субъектам предпринимательства, определяется на основе договора между сторонами, ГНК рекомендовал ЦОТУ четко обозначить и конкретизировать в договорах, что входит в «гарантийное непрерывное техническое обслуживание» онлайн-ККМ или виртуальной кассы и что включают в себя «разовые платные услуги».

«Данные виды оплат необходимо разграничить, двойная оплата недопустима», — говорится в сообщении комитета.

Как уточнила «Газете.uz» пресс-секретарь председателя ГНК Елена Исмаева, речь идёт о прейскуранте цен на разовые услуги, которые выплачиваются отдельно от абонентной платы.

«То есть вы платите и за ежемесячное обслуживание, и за разовые услуги. Естественно, предприниматели жалуются и просят принять меры. В законодательстве уже прописана обязательность перехода на онлайн ККМ, а тут такие условия, что ЦОТУ берут с предпринимателей немалые деньги. Для тех, у кого годовой оборот, к примеру, 100 млн сумов, это очень ощутимо», — сказала она.

По её словам, в полномочия ГНК не входит регулирование цен за обслуживание онлайн-ККМ, в связи с чем комитет для содействия предпринимателям, а также обеспечения здоровой конкуренции между ЦОТУ направил в Антимонопольный комитет запрос для изучения ситуации и принятия мер.

Елена Исмаева со ссылкой на жалобы предпринимателей сообщила, что с 2021 года абонентская плата за услуги ЦОТУ в среднем составляет 50−150 тысяч сумов в зависимости от поставщика и центра обслуживания.

Производителям (импортёрам), а также центрам по оказанию технических услуг следует обеспечить пользователей онлайн-ККМ и виртуальных касс стабильными и справедливыми ценами, добавили в ГНК.

Проблемы с онлайн-ККМ

Основательница мебельной компании и руководительница кафе Kimchi Plate Марина Тен в конце ноября 2020 года сообщала, что на встрече предпринимателей с первым заместителем председателя ГНК Мубином Мирзаевым обсуждался вопрос онлайн-ККМ.

Предлагалось расширить список ККМ, разрешенных к эксплуатации в Узбекистане, как минимум до 50 (в реестре России — 166 аппаратов, в Узбекистане — всего 13), а также за счёт использования кнопочных кассовых аппаратов ККМ без большого дисплея, которые всё равно будут разрешены с 1 марта. «То есть нужно сейчас выдавать на них фискальные модули без ограничений», — отметила она.

Кроме того, обсуждалось расширение списка операторов передачи данных (в реестре РФ — 21 оператор).

Марина Тен также указала на высокие затраты, связанные с обновлением ККМ и обслуживанием аппаратов из-за сложной и дорогостоящей процедуры проверки на кибербезопасность, а также взимание огромных депозитов со стороны ГНК от поставщиков онлайн-касс в сумме 400 млн сумов за возможные ошибки работы ККМ или программы учета.

Предприниматели предложили разработать и внедрить интеграцию (обмен данными по товарам и услугам) всех существующих систем автоматизации (учёта) предприятий типа iiko, 1С, «Юпитер» и т. д. с ККМ.

«Если не внедрить до 1 января 2021 года обмен данных между ККМ и системой учета предприятия, то это приведёт к полному провалу IT-отрасли в части разработок автоматизации бизнес-процессов, невозможности работать без сканера штрих-кодов, к неправильному учёту товарооборота и увеличению затрат на заработные платы дополнительных сотрудников, которые вручную все время будут синхронизировать склад с ККМ», — отметила Марина Тен.

Также обсуждалось проведение краткосрочной проверки с контрольной закупкой, которая «даже если всё сделано верно, приводит к остановке деятельности предприятия минимум на два часа и к штрафу в сумме 2,5 млн сумов».

Основательница сети кофеен «ЧайКоф» Алина Цимерман сообщила «Газете.uz», что в начале 2020 года, когда предприятие установило онлайн-ККМ, ежемесячная оплата за сенсорные устройства составляла 86 тысяч сумов, а аналоговые — 60 тысяч сумов.

«В этом году оплата за обслуживание сенсорных онлайн-ККМ составляет в месяц 100 тысяч, а за аналоговые — 80 тысяч сумов. То есть в процентном соотношении довольно ощутимое увеличение — до 30%», — сказала предпринимательница.

По её словам, до сих пор не проведена интеграция с внутренними программами. «Мы вынуждены делать двойную (иногда тройную) работу по одному чеку. Что касается платежных терминалов, то мы вынуждены их использовать потому, что на онлайн-ККМ можно проводить оплату только Uzcard, карты Humo она не читает», — отметила Алина Цимерман.

Порядок использования онлайн-ККМ изменится с 1 марта 2021 года. Об изменениях можно прочитать на Spot.