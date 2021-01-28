Бывает, что вот-вот должна начаться игра любимой футбольной команды, но родные смотрят сериал по телевизору. А иногда просто хочется посмотреть фильм, но на него уходит много интернет-трафика. Или на одном из зарубежных каналов идет классное ток-шоу, но этого канала нет на кабельном ТВ.

Порой кажется, что на пути к обычным желаниям слишком много преград. Но мобильные технологии значительно упрощают жизнь, открывая новые горизонты для возможностей. Яркий пример этому — услуга мобильного телевидения.

Мобильный оператор Mobiuz сотрудничает сразу с тремя крупными поставщиками таких услуг в Узбекистане — сервисами Allplay, iTV и Mediabay. Используя их мобильные приложения и активировав специальную подписку, абоненты получают безлимитный (на период активации) доступ к тысячам фильмов, сериалов, документальных передач, мультфильмов, а также к более 100 отечественным и зарубежным ТВ-каналам.

Каждый из сервисов в рамках мобильного телевидения от Mobiuz имеет свои особенности и преимущества. В Allplay, к примеру, абонентам доступны «Онлайн-ТВ», видеопортал Allmovies, онлайн-сервис Amediateka. В приложении iTV можно подключить опции телевидения, видеоклуба, отдельно узбекского видеоклуба, а также микс-опцию «ТВ + Видеоклуб». В Mediabay наряду с доступом к Amediateka имеется выбор пакета необходимых ТВ-каналов.

Активировать каждую из опций в том или ином приложении можно на 1, 7, 30 или 90 дней. Чем дольше срок, на который абонент подключает услугу, тем выгоднее она становится.

Чтобы воспользоваться услугой, нужно скачать необходимое мобильное приложение с Play Market или AppStore. Далее следует войти в меню выбранного сервиса, найти в списке пункт «Мобильное ТВ» или «Мобильное ТВ от Mobiuz» и привязать свой номер к нему. При этом необходимо указывать тот номер, который используется в данный момент для доступа к приложению. После привязки нужно выбрать необходимую опцию, срок активации и нажать на кнопку подключения. Услуга начинает действовать после успешного списания средств с баланса номера.

Важной особенностью услуги мобильного телевидения от Mobiuz является то, что она доступна на всех тарифных планах для абонентов — физических лиц. Это касается и тех тарифов, по которым не предоставляется интернет-трафик в рамках абонентской платы. После успешной активации услуга открывает доступ к той или иной опции без расхода мегабайтов.

Более подробную информацию о каждом сервисе можно получить на сайте мобильного оператора по ссылкам: Allplay, iTV, Mediabay.

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