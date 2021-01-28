Международная антикоррупционная организация Transparency International опубликовала ежегодный Индекс восприятия коррупции (Corruption Perception Index) за 2020 год.
Узбекистан занял в рейтинге 146-е место из 180, поднявшись на семь позиций по сравнению с 2019 годом. По 100-балльному индексу (где 0 — крайне высокий уровень коррупции, а 100 — крайне низкий) страна набрала 26 баллов. Столько же у Бангладеш и Центральной Африканской Республики.
Регион Восточной Европы и Центральной Азии, куда входят 19 стран, набрал 36 из 100 баллов. Лидерами в регионе являются Грузия (56 баллов), Армения (49) и Беларусь (47), тогда как Узбекистан (26), Таджикистан (25) и Туркменистан (19) находятся в числе отстающих. Казахстан и Кыргызстан получили 38 и 31 балл соответственно.
«Пандемия COVID-19 выявила существующие проблемы управленческого и структурного характера, привлекла внимание к повсеместно распространённой коррупции и усугубила социальное недовольство во всём регионе», — говорится в докладе Transparency International.
В мире
Более двух третей из 180 стран в этом году получили менее 50 баллов, средний показатель составляет 43 балла. «Данные свидетельствуют о том, что, несмотря на определённый прогресс, большинству стран по-прежнему не удаётся эффективно бороться с коррупцией», — отмечается в докладе.
Дания и Новая Зеландия лидируют в рейтинге, набрав по 88 баллов. За ними следуют Финляндия, Сингапур, Швеция и Швейцария (по 85 баллов).
Замыкают список Южный Судан и Сомали (12 баллов), а также Сирия (14 баллов), Йемен (15 баллов) и Венесуэла (15 баллов).
Transparency International.
Составители рейтинга подчёркивают, что коррупция препятствует борьбе с пандемией COVID-19 и пронизывает все меры по борьбе с вирусом: от взяток за проведение тестов до госзакупок медицинских принадлежностей.
Анализ Transparency International показал, что в странах с высоким рейтингом в индексе инвестируется больше средств в здравоохранение, существуют более широкие возможности для всеобщего охвата населения медико-санитарными услугами и с меньшей вероятностью нарушаются демократические нормы и институты или попирается верховенство права в ходе урегулирования кризиса.
Рекомендации Transparency International правительствам
1. Укреплять надзорные органы
Реагирование на пандемию COVID-19 выявило такие недостатки, как слабый надзор и недостаточная прозрачность. Чтобы предоставить доступ к ресурсам наиболее нуждающимся группам населения и защитить их от хищений со стороны коррупционеров, антикоррупционные и надзорные органы должны обладать достаточными средствами, ресурсами и независимостью для выполнения своих обязанностей.
2. Обеспечить открытое и прозрачное заключение контрактов
Многие правительства резко снизили требования к процессам закупок. Поспешные решения и непрозрачные процедуры открывают широкие возможности для коррупции и отвлечения государственных ресурсов.
3. Защищать демократию, расширять пространство для гражданского общества
Кризис, вызванный COVID-19, усугубил упадок демократии, при этом некоторые правительства использовали пандемию для приостановки деятельности парламентов, отказа от механизмов общественной подотчётности и подстрекали к насилию в отношении несогласных.
4. Публиковать релевантные данные, гарантируя доступ к ним
Публикация разукрупненных данных о расходах и распределении ресурсов особенно актуальна в чрезвычайных ситуациях для проведения справедливых и учитывающих интересы всех сторон политических мер. Правительствам также следует обеспечить получение людьми простой, доступной, актуальной и значимой информации, гарантируя право на доступ к ней.
Max Lukin
Боже какой стыд. Надеюсь, однажды политики закончат с популизмом, и начнут работу не на словах, иначе все так и останется (хотя о чем я.).
Александр Македонский
Восприятие-это хорошо. Но!!! Наказание, и его неотвратимость должны быть усилены в разы.
Bakhtiyor
я догадываюсь какие комментарии скоро тут под текстом будут.. старт дан!
Davron Akramov
Еще одно достижение — по уровню доходов на душу населения на 117 месте среди 126 мест. 30 лет топчемся на месте, страна деградирует.
Ruslan Metov
Так и будем плестись в конце, пока не начнём реально бороться с коррупцией либо не купим рейтинги
Юрий stress
Президент поручил “поставить диагноз“ по коррупции по районам
Шавкат Мирзиёев поручил генпрокурору Нигматилле Юлдашеву определить причины коррупции в разрезе районов. “Столько денег взяли в долг, на воду, на свет. Везде воруют. Даже при строительстве школ, колледжей. Везде коррупция“, — заявил он. А как Это ОН Поднялся = Если Здесь Написано Одно а потом выходит Вот ЭТО???