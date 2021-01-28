В Ангрене скончалась 2,5-летняя девочка, в смерти которой подозревается сожитель её матери, сообщила пресс-служба МВД Узбекистана со ссылкой на ГУВД Ташкентской области.

Совершённое преступление было обсуждено на совещании в хокимияте города с участием начальника ГУВД Ташкентской области Тохиром Ариповым и его заместителей, хокима города, председателей махаллей и широкой общественности, говорится в сообщении.

По словам подозреваемого, на протяжении последних нескольких месяцев он проживал в арендуемой квартире в Ангрене с женщиной, у которой была дочь 2018 года рождения.

14 января мать вышла в магазин и оставила дочь дома. Девочка начала капризничать и плакать. Чтобы её «успокоить», мужчина ударил её по голове, после чего она, по его словам, затихла. Экспертиза показала, что смерть девочки наступила от полученных травм.

«На заседании подозреваемый выразил сожаление о содеянном и попросил прощения у народа», — говорится в сообщении.

Глава областного ГУВД в своём выступлении заявил, что профилактические мероприятия по предупреждению преступлений в городе ведутся неэффективно. Он отметил, что на главных улицах города и на объектах, принадлежащих предпринимателям, не установлены видеокамеры, а многие из имеющихся не работают.

Безразличие ответственных лиц территориальных органов внутренних дел, инспекторов профилактики и председателей махаллей становятся причинами преступлений, сказал Тохир Арипов.

Начальник ГУВД объявил выговор территориальному инспектору профилактики и председателю махалли. Он также серьёзно предупредил ответственных лиц ГУВД и ОВД города и дал указания по принятию мер по снижению преступности в махаллях города со сложной криминогенной обстановкой.