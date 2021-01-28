Хокимы областей предоставили президенту гарантийные письма о планируемых мерах по поддержке молодёжи в Узбекистане. Их исполнение будет контролировать Счётная палата. Об этом 27 января на совещании сообщил сам Шавкат Мирзиёев, передаёт корреспондент «Газеты.uz».

По словам главы государства, хокимы областей написали гарантийные письма, где указали, какое количество молодёжи будет обучено профессиям, привлечено к предпринимательству, обеспечено занятостью в сферах промышленности, услуг и сельского хозяйства.

«Я прочитал их. Теперь это письмо должно быть не на словах. Каждый понедельник руководитель Счётной палаты будет предоставлять мне [информацию] об исполнении этих писем… Эти руководители должны дать отчёт по тому, как превратят цифры на бумаге в практические дела», — сказал президент.

Шавкат Мирзиёев подчеркнул, что теперь при организации работы по системе «махаллабай» (в разрезе махаллей) инспектор профилактики, директор школы, молодёжный лидер должны выявлять проблемы молодежи по принципу «фукаробай» (по каждому гражданину) и ставить конкретные и ёмкие задачи перед руководителями секторов.

Руководители секторов районов будут посвящать два дня в неделю только решению проблем молодежи. «Один день — вопросы занятости молодёжи вместе с экономическим комплексом, второй день — организация полезного досуга вместе с социальным комплексом, по вопросам парков, библиотек, создания рабочих мест», — сказал глава государства.

Ранее мы писали, что на этом совещании заместители хокимов по экономике, инвестициям и сельскому хозяйству были определены ответственными за вопросы занятости, руководители территориальных подразделений Государственного налогового комитета, Торгово-промышленной палаты и коммерческих банков — за привлечение молодежи к предпринимательству, заместители хокимов по вопросам молодежи — за содержательную организацию досуга молодежи, районные прокуроры, начальники отделов внутренних дел и по делам обороны — за работу с неорганизованной молодежью, предупреждение преступности, формирование чувств патриотизма.

Кроме того, Службе государственной безопасности поручено заняться реализацией молодёжных программ, а также координацией и системным изучением социальных проблем молодёжи. «Вся система по работе с молодёжью внизу создана, но, к сожалению, из-за отсутствия результатов мы сегодня создаём эту систему», — заявил Шавкат Мирзиёев.