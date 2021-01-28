Проект Assalom нашёл путь к сердцам каждого покупателя и стал выбором нации благодаря множеству преимуществ и доступности. Компания Golden House рассказала, почему стоит выбрать квартиру в жилых комплексах Assalom и какими преимуществами они обладают.

Прекрасное расположение





Жилые комплексы группы Assalom — это выгодная возможность купить новую комфортабельную квартиру с хорошей локацией. Для их строительства Golden House выбирает места только с полноценной и динамически развивающейся инфраструктурой.

К примеру, Assalom Maxtumquli, расположенный в Яшнабадском районе, находится в трёх минутах езды от станции метро и пяти минутах ходьбы от новой трёхуровневой транспортной развязки в Ташкенте.

Развитая инфраструктура

В жилых комплексах Assalom всё основывается на удобстве и комфорте, важным фактором которых является развитая инфраструктура.

В непосредственной близости располагается насыщенная инфраструктура: детские сады, современные школы, поликлиники, торговые центры, супермаркеты, рестораны, медицинские учреждения, аптеки и многое другое. Каждая новостройка имеет свою внутреннюю инфраструктуру: детские площадки, паркинг, пешеходные зоны и места для отдыха.

Современные технологии

Время не стоит на месте, а технология строительства и производства строительных материалов только совершенствуется.

Дома от компании Golden House возводятся с применением экологически чистых материалов по современным технологиям. Это обеспечивает высокую скорость и качество строительства.

Сборно-монолитная схема конструкции домов от многолетнего партнёра компании DSK Binokor, применяемая при строительстве ЖК Assalom, прошла испытание сейсмического воздействия интенсивностью более девяти баллов. Применение таких современных и надёжных технологий обеспечивает жилым домам высокий уровень безопасности и комфорта.

Готовый ремонт





Квартира в новостройке — это непередаваемое ощущение счастья от скорого переезда в жильё со свежим ремонтом. Квартиры в ЖК Assalom предоставляются с полной качественной отделкой. Это позволяет сразу после сдачи дома заехать в новую квартиру, не тратя время и средства на её отделку.

Двор — уютное пространство для всех жителей





Особое внимание Golden House уделяет благоустройству придомовой территории. Уютный и безопасный двор с благоустроенными яркими детскими площадками из качественных материалов сделают проживание еще более комфортным.

Совершать прогулки будет одно удовольствие, потому что имеются благоустроенные дорожки. А автомобильное движение внутри комплексов продумано с учетом безопасности жителей.

Продуманные планировки





При проектировании жилых комплексов Golden House тщательно продумывает все нюансы квартирографии и учитывает реалии жизни современного человека. Квартиры в ЖК Assalom продуманы до мелочей и полностью приспособлены для жизни. Такие планировки обеспечивают экономичное и эффективное использование каждого квадратного метра помещения.

Удобные условия покупки





При покупке квартиры вы можете получить выгодное предложение по оплате — возможность приобретения в беспроцентную рассрочку или выгодную ипотеку.

Также в компании Golden House действует программа лояльности, которая помогает новоселам существенно сэкономить на обустройстве новых квартир. Приятным бонусом для будущих жителей станет то, что им предоставляется бесплатный кухонный гарнитур с варочной панелью, духовкой и вытяжкой.

Call-центр: (+998)-78−150−11−11.

Офис продаж Assalom Maxtumquli: Яшнабадский р-н, ул. Махтумкули.

Ориентир: супермаркет Makro.

Сайт: assalom.gh.uz

Адрес офиса продаж Assalom Sohil: Яшнабадский р-н, ул. Фергана йули.

Ориентир: бывший «УзБум».

Сайт: assalomsohil.gh.uz

Сайт ЖК Assalom Doʻrmon Yoʻli: assalomdormon.gh.uz

Центральный офис продаж Golden House: Мирзо-Улугбекский р-н, ул. Осиё, 3.

Ориентир: супермаркет Makro.

Сайт: gh.uz

На правах рекламы.