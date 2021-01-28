Проект Assalom нашёл путь к сердцам каждого покупателя и стал выбором нации благодаря множеству преимуществ и доступности. Компания Golden House рассказала, почему стоит выбрать квартиру в жилых комплексах Assalom и какими преимуществами они обладают.
Прекрасное расположение
Жилые комплексы группы Assalom — это выгодная возможность купить новую комфортабельную квартиру с хорошей локацией. Для их строительства Golden House выбирает места только с полноценной и динамически развивающейся инфраструктурой.
К примеру, Assalom Maxtumquli, расположенный в Яшнабадском районе, находится в трёх минутах езды от станции метро и пяти минутах ходьбы от новой трёхуровневой транспортной развязки в Ташкенте.
Развитая инфраструктура
В жилых комплексах Assalom всё основывается на удобстве и комфорте, важным фактором которых является развитая инфраструктура.
В непосредственной близости располагается насыщенная инфраструктура: детские сады, современные школы, поликлиники, торговые центры, супермаркеты, рестораны, медицинские учреждения, аптеки и многое другое. Каждая новостройка имеет свою внутреннюю инфраструктуру: детские площадки, паркинг, пешеходные зоны и места для отдыха.
Современные технологии
Время не стоит на месте, а технология строительства и производства строительных материалов только совершенствуется.
Дома от компании Golden House возводятся с применением экологически чистых материалов по современным технологиям. Это обеспечивает высокую скорость и качество строительства.
Сборно-монолитная схема конструкции домов от многолетнего партнёра компании DSK Binokor, применяемая при строительстве ЖК Assalom, прошла испытание сейсмического воздействия интенсивностью более девяти баллов. Применение таких современных и надёжных технологий обеспечивает жилым домам высокий уровень безопасности и комфорта.
Готовый ремонт
Квартира в новостройке — это непередаваемое ощущение счастья от скорого переезда в жильё со свежим ремонтом. Квартиры в ЖК Assalom предоставляются с полной качественной отделкой. Это позволяет сразу после сдачи дома заехать в новую квартиру, не тратя время и средства на её отделку.
Двор — уютное пространство для всех жителей
Особое внимание Golden House уделяет благоустройству придомовой территории. Уютный и безопасный двор с благоустроенными яркими детскими площадками из качественных материалов сделают проживание еще более комфортным.
Совершать прогулки будет одно удовольствие, потому что имеются благоустроенные дорожки. А автомобильное движение внутри комплексов продумано с учетом безопасности жителей.
Продуманные планировки
При проектировании жилых комплексов Golden House тщательно продумывает все нюансы квартирографии и учитывает реалии жизни современного человека. Квартиры в ЖК Assalom продуманы до мелочей и полностью приспособлены для жизни. Такие планировки обеспечивают экономичное и эффективное использование каждого квадратного метра помещения.
Удобные условия покупки
При покупке квартиры вы можете получить выгодное предложение по оплате — возможность приобретения в беспроцентную рассрочку или выгодную ипотеку.
Также в компании Golden House действует программа лояльности, которая помогает новоселам существенно сэкономить на обустройстве новых квартир. Приятным бонусом для будущих жителей станет то, что им предоставляется бесплатный кухонный гарнитур с варочной панелью, духовкой и вытяжкой.
Call-центр: (+998)-78−150−11−11.
Офис продаж Assalom Maxtumquli: Яшнабадский р-н, ул. Махтумкули.
Ориентир: супермаркет Makro.
Сайт: assalom.gh.uz
Адрес офиса продаж Assalom Sohil: Яшнабадский р-н, ул. Фергана йули.
Ориентир: бывший «УзБум».
Сайт: assalomsohil.gh.uz
Сайт ЖК Assalom Doʻrmon Yoʻli: assalomdormon.gh.uz
Центральный офис продаж Golden House: Мирзо-Улугбекский р-н, ул. Осиё, 3.
Ориентир: супермаркет Makro.
Сайт: gh.uz
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