С 1 февраля повышаются ставки акцизного налога на нефтепродукты и автомобильное топливо, реализуемое конечному потребителю, напомнили в компании «Узбекнефтегаз». Повышение предусмотрено Налоговым кодексом согласно поправкам от 30 декабря 2020 года.
Ставки акцизного налога на нефтепродукты повышаются:
- 1 тонна бензина Аи-80 и дизельного топлива — с 200 тысяч до 240 тысяч сумов (на 40 тысяч, или 20%);
- 1 тонна бензина Аи-90 и выше — с 250 тысяч до 275 тысяч сумов (на 25 тысяч, или 10%);
- 1 тонна дизельного топлива ЭКО — со 180 тысяч до 216 тысяч сумов (на 36 тысяч, или 20%).
Ставка акцизного налога на бензин, дизельное топливо и сжиженный газ, реализуемые конечному потребителю, с 1 февраля повышается до 350 сумов за 1 литр (с 1 января ставка составляет 285 сумов), на сжатый газ — до 500 сум за за 1 кубометр (сейчас — 435 сумов).
Таким образом, розничная цена бензина Аи-80 может увеличиться в среднем на сумму до 110 сумов (включая НДС), сообщили в компании. На бензин Аи-90 и выше цена может вырасти на 60−90 сумов, уточнили «Газете.uz» в пресс-службе «Узбекнефтегаза».
С 1 мая 2020 года было отменено государственное регулирование розничных цен на автомобильный бензин. «Розничные цены на автомобильный бензин на автозаправочных станциях свободно формируются в условиях конкуренции,