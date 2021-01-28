С 1 февраля повышаются ставки акцизного налога на нефтепродукты и автомобильное топливо, реализуемое конечному потребителю, напомнили в компании «Узбекнефтегаз». Повышение предусмотрено Налоговым кодексом согласно поправкам от 30 декабря 2020 года.

Ставки акцизного налога на нефтепродукты повышаются:

1 тонна бензина Аи-80 и дизельного топлива — с 200 тысяч до 240 тысяч сумов (на 40 тысяч, или 20%);

1 тонна бензина Аи-90 и выше — с 250 тысяч до 275 тысяч сумов (на 25 тысяч, или 10%);

1 тонна дизельного топлива ЭКО — со 180 тысяч до 216 тысяч сумов (на 36 тысяч, или 20%).

Ставка акцизного налога на бензин, дизельное топливо и сжиженный газ, реализуемые конечному потребителю, с 1 февраля повышается до 350 сумов за 1 литр (с 1 января ставка составляет 285 сумов), на сжатый газ — до 500 сум за за 1 кубометр (сейчас — 435 сумов).

Таким образом, розничная цена бензина Аи-80 может увеличиться в среднем на сумму до 110 сумов (включая НДС), сообщили в компании. На бензин Аи-90 и выше цена может вырасти на 60−90 сумов, уточнили «Газете.uz» в пресс-службе «Узбекнефтегаза».