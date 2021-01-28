Квартиры в современном семейном жилом комплексе Yangi ChoshTepa — это безусловный хит продаж среди прочих проектов столичного девелопера Bizning Uylar. Расположенный в Сергелийском районе ЖК снискал большую популярность среди покупателей, выбирающих спокойную жизнь в отдалении от центра столицы.

Размеренность, покой и уединение — так можно охарактеризовать жизнь в уютном жилом комплексе на берегу канала и в окружении облагороженной зеленой территории.

Yangi ChoshTepa представлен 20 семиэтажными домами, 90% которых полностью заселены. Квартиры в ЖК реализовываются с готовым ремонтом. А это максимально сокращает время и силы будущих жильцов, связанных с заселением. Гибкие условия ипотечного кредита, выгодные предложения рассрочки и скидки, предоставляемые при полной оплате, обусловили реализацию объекта в кратчайшие сроки.

В жилом комплексе осталось всего 20 готовых квартир, готовых к заселению. А оптимальные условия покупки делают приобретаемое жилье еще более реальным и доступным. Так, срок по ипотечному кредиту продлён до 20 лет, а процентная ставка составляет 18% годовых.

В большой семье Yangi ChoshTepa каждая квартира на счету.

Офис продаж работает с 9:00 до 19:00. Дополнительную информацию можно получить по телефону: (+998) 71−210−44−44.

Адрес: Сергелийский р-н, ССГ Чоштепа, ул. Узар.

Сайт: bizninguylar.uz

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