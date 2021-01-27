Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев 27 января проведёт видеоселекторное совещание по вопросами создания рабочих мест для молодежи и эффективной организации её досуга, сообщил «Газете.uz» источник в правительстве.

Ожидается, что впервые будут озвучены цифры по молодежной безработице, неучтенной в официальной статистике.

На совещании будут обсуждены задачи по реализации бизнес-инициатив молодых людей, меры их государственной поддержки, включая субсидии, льготные кредиты, профессиональное обучение, ассигнования на «молодежную тетрадь».

Напомним, 2021 год по предложению Шавката Мирзиёева провозглашён Годом поддержки молодежи и укрепления здоровья населения.