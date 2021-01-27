25 января прошла грандиозная бизнес-премия «Партнер года», которую учредила медицинская лаборатория SwissLab. На премию были приглашены все клиники-партнеры лаборатории.





В ходе мероприятия выступил председатель Национальной палаты инновационного здравоохранения Узбекистана Равшан Изамов. Также было предоставлено слово заместителю хокима Ташкента по вопросам молодежной политики, социального развития и духовно-просветительской работе Дурдоне Рахимовой.





С благодарственной речью выступила генеральный директор медицинской лаборатории SwissLab Наталья Дудкова.

Как и было обещано, на премии были разыграны холодильник и телевизор. А главным призом стал автомобиль, на котором уехал один из самых активных партнеров SwissLab.





Это событие прошло в теплой, дружественной, даже семейной атмосфере. Ведь лаборатория SwissLab трепетно относится к каждому своему партнеру.

Узнать, как стать партнером, можно по ссылке.

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