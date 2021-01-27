Сотрудники Главного управления внутренних дел Ташкента с начала января выявили 655 фактов бесцельного ношения при себе холодного оружия или предметов, которые могут быть использованы в качестве холодного оружия, сообщила пресс-служба ГУВД столицы.
В ходе проверок в общей сложности было изъято 567 ножей, 3 топора, 11 кастетов, 34 биты и другие предметы.
В отношении граждан в соответствии со статьёй 185−2 (ношение холодного оружия или предметов, которые могут быть использованы в качестве холодного оружия) Кодекса об административной ответственности составлены соответствующие протоколы.
Во время проверок в учебных заведениях у учащихся выявлены при себе 25 ножей, 7 кастетов и прочие опасные предметы. С родителями подростков проведены беседы, в отношении некоторых из них в соответствии со статьёй 47 (невыполнение обязанностей по воспитанию и обучению детей) КоАО составлены протоколы.
В ГУВД напомнили, что ношение предметов, которые могут быть использованы в качестве холодного оружия, в открытом (не зачехлённом) виде в общественных местах влечёт наложение штрафа от 0,5 до 1 базовой расчётной величины.
Radiy ziyat
Прошу разъяснить правомерны ли действия сотрудников ППС. Вышел с метро 8 вечера подхожу к дому. Подъезжает машина ППС выходит сотрудник и останавливает и говорит чтобы я показал ему содержимое моей сумки. Я растегнул сумку поставил на капот он долго искал в ней что-то. Потом спрашивает. Ножа нет в сумки. Я сказал нет.
Кто может ответить. Имеет ли сотрудник без основания обыскивать сумку гражданина?
bulion solst
Radiy ziyat насколько я знаю осмотр и досмотр разные вещи. Одно делается при свидетелях с протоколом, второе делается без свидетелей — просто похлопать по рукам и карманам не залазив в них, попросить открыть сумку не лазив в нее руками. Вы совершили ошибку и допустили кажется незаконные действия. нужно отстаивать свои права.