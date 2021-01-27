Сотрудники Главного управления внутренних дел Ташкента с начала января выявили 655 фактов бесцельного ношения при себе холодного оружия или предметов, которые могут быть использованы в качестве холодного оружия, сообщила пресс-служба ГУВД столицы.

В ходе проверок в общей сложности было изъято 567 ножей, 3 топора, 11 кастетов, 34 биты и другие предметы.

В отношении граждан в соответствии со статьёй 185−2 (ношение холодного оружия или предметов, которые могут быть использованы в качестве холодного оружия) Кодекса об административной ответственности составлены соответствующие протоколы.

Во время проверок в учебных заведениях у учащихся выявлены при себе 25 ножей, 7 кастетов и прочие опасные предметы. С родителями подростков проведены беседы, в отношении некоторых из них в соответствии со статьёй 47 (невыполнение обязанностей по воспитанию и обучению детей) КоАО составлены протоколы.

В ГУВД напомнили, что ношение предметов, которые могут быть использованы в качестве холодного оружия, в открытом (не зачехлённом) виде в общественных местах влечёт наложение штрафа от 0,5 до 1 базовой расчётной величины.