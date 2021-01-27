Пресечена деятельность преступной группы, которая, предлагая ускорить таможенное оформление, вымогала деньги у водителей фур, перевозящих импортные товары из Китая через Казахстан при прохождении через пограничный таможенный пост «Яллама» в Ташкентской области. Оперативное мероприятие было проведено Службой государственной безопасности совместно с Агентством по противодействию коррупции и Государственным таможенным комитетом.

Как сообщили в пресс-службе СГБ, в ходе доследственных действий выяснилось, что группа занималась также импортом товарно-материальных ценностей по поддельным документам.

В ходе обыска по 6 адресам в столице и Ташкентской области, принадлежащих членам группы, в качестве вещественных доказательств были изъяты в процессуальном порядке 410 тысяч долларов США, 21 поддельная печать и штампы разных видов, а также компьютерная техника и подозрительные таможенные документы.

В отношении подозреваемых возбуждено уголовное дело, к двум гражданам, считающимся лидерами группы, применена мера пресечения в виде заключения под стражу.

В рамках следственных действий принимаются меры по выявлению других лиц, причастных к деятельности группы, говорится в сообщении.