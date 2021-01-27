Число зарегистрированных случаев коронавируса в мире превысило 100 миллионов, следует из данных Университета Джонса Хопкинса (США). Это примерно около 1,3% населения планеты (свыше 7,8 миллиардов человек на 3 января).

С начала пандемии выздоровели более 55 миллионов человек, свыше 2 миллионов — скончались.

Больше всего зарегистрированных случаев COVID-19 приходится на США — более 25 миллионов, Индию — свыше 10 миллионов, Бразилию — более 8 миллионов и Россию — свыше 3 миллионов.

Вспышка вызываемого новым коронавирусом заболевания была зафиксирована в конце декабря 2019 года в китайском Ухане. Всемирная организация здравоохранения 11 марта 2020 года объявила пандемию COVID-19.