Президент Шавкат Мирзиёев на видеоселекторном совещании 27 января поручил генеральному прокурору Нигматилле Юлдашеву выявить причины коррупции в каждом районе Узбекистана, сообщает корреспондент «Газеты.uz».

«Генеральный прокурор Нигматилла Юлдашев через месяц проведёт собрание Национального совета по противодействию коррупции. За это время он поставит диагноз по каждому району, почему „болеют“, почему „не выздоравливают“, кто их поддерживает», — заявил глава государства.

«Столько денег взяли в долг, на воду, на свет. Везде воруют. Даже при строительстве школ, колледжей. Везде коррупция. Это уже не детсад. Нужно кормить 35-миллионное население», — подчеркнул Шавкат Мирзиёев.

Он сообщил, что генеральный прокурор составит список людей, замешанных в коррупции, и предупредил, что «их вопрос рассмотрим» потом.

«Везде коррупция. Если бы наладили энергосистему за 30 лет, проблем не было бы», — отметил глава государства, говоря о сфере энергетики.