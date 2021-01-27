Бывший начальник городского управления благоустройства Ангрена А. И. и ещё несколько предпринимателей подозреваются в присвоении выделенных из бюджета 638,3 млн сумов, сообщили «Газете.uz» в пресс-службе Генеральной прокуратуры.

Факт присвоения установила доследственная проверка, проведённая городским отделом Департамента по борьбе с экономическими преступлениями при Генпрокуратуре. Как утверждает ведомство, в 2019 году экс-глава управления вместе с руководителями компаний «А. С.» и «J. T.» и другими лицами присвоили бюджетные средства, не выполнив полный объём работ по благоустройству, указанный в сметах.

По данному факту в отношении А. И. и других лиц возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 167 (хищение путём присвоения или растраты в особо крупном размере) и статье 207 (должностная халатность) Уголовного кодекса, ведётся следствие.