Количество иностранных граждан, посетивших Узбекистан с целью туризма в январе-декабре 2020 года, составило 1,5 миллиона человек. По сравнению с аналогичным периодом 2019 года этот показатель снизился на 77,7%. Об этом говорится в отчёте Государственного комитета по статистике.

За пределы страны с туристической целью в прошлом году выехало 2 миллиона граждан Узбекистана, что на 76,3% ниже, чем в 2019 году.

Из стран СНГ в Узбекистан прибыло 1,42 миллиона иностранцев (94,4% от их общего числа), из других стран — 83,8 тысячи человек (5,6%).

Численность граждан Узбекистана, выехавших из страны в прошлом году в страны СНГ, была зафиксирована на уровне 1,84 миллиона человек (92,1% от их общего числа), в другие страны — 158,2 тысячи человек (7,9%).

С января по декабрь 2020 года среди прибывших иностранных граждан мужчины составили 50,9% (765,4 тысячи человек), а женщины — 49,1% (738,7 тысячи человек).

Мужчины (граждане Узбекистана), выехавшие за пределы страны с туристической целью, составили 54,2% (1,08 миллиона человек), женщины — 45,8% (916,3 тысячи человек).

Наибольший поток иностранцев, прибывших в Узбекистан в прошлом году, отмечен из: Кыргызстана — 508 тысячи человек (33,8% от общего числа всех прибывших), Казахстана — 424,1 тысячи человек (28,2%), Таджикистана — 337,5 тысячи человек (22,4%), России — 81,6 тысячи человек (5,4%), Туркменистана — 60,6 тысячи человек (4%), Азербайджана — 2,2 тысячи человек (0,1%) и Беларуси — 1,6 тысячи человек (0,1%).

Наибольший отток людей в зарубежные страны отмечен в: Кыргызстан — 947,7 тысячи человек (47,4%), Казахстан — 520,3 тысячи человек (26%), Таджикистан — 299,5 тысячи человек (15%), Турцию — 62,7 тысячи человек (3,1%), Россию — 53,2 тысячи человек (2,7%), Объединённые Арабские Эмираты — 29,5 тысячи человек (1,5%), Туркменистан — 16,6 тысячи человек (0,8%), Южную Корею — 9,8 тысячи человек (0,5%), Германию — 1,7 тысячи человек (0,1%), Китай — 1 тысяча человек (0,1%) и в другие страны — 59,5 тысячи человек (2,8%).

Большая часть иностранных граждан, въехавших в Узбекистан, целью поездки называла посещение родственников (87,8%). Значительно меньшее число иностранных граждан въезжало со следующими целями: путешествие — 8,6%, лечение — 1%, служебная необходимость — 1,2%, коммерческая поездка — 1,1% и учёба — 0,3%.

Наибольшее количество граждан, выехавших за пределы Узбекистана, своей целью указывали посещение родственников — 84,7%, наименьшее — путешествие (7,9%), учёбу (5,4%), служебные поездки (1,2%), лечение (0,8%).