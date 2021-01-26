В Нидерландах с 23 января продолжаются акции протеста против антиковидных ограничений — в этот день в стране вступил в силу первый со времён Второй мировой войны комендантский час, сообщила Meduza. Жителям запрещено покидать дома с 21:00 по 4:30, нарушителям грозит штраф в 95 евро.

Участники беспорядков, в основном молодые люди, устраивали поджоги, бросали в полицейских камни и фейерверки, переворачивали машины, обворовывали магазины.

В Роттердаме, где произошли самые жёсткие столкновения с полицией, власти города объявили чрезвычайное положение, чтобы дать полиции более широкие полномочия для задержаний. Протесты также прошли в Амстердаме, Гааге, Амерсфорте, Гелене и других городах.

На третий день протестов полиция задержала 184 человека. Произошедшие столкновения в Нидерландах называют самыми жёсткими за 40 лет.