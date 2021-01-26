Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев 26 января провел совещание по вопросам обеспечения устойчивого экономического роста в 2021 году, сообщила пресс-служба главы государства.

По его словам, только лишь в Ташкенте есть «большая армия» из 10 тысяч сотрудников экономического комплекса, но пока нет цельной системы по организации их работы.

«Пока неясен ответ на вопрос, что принесёт экономический комплекс с точки зрения результативности», — отметил он.

Шавкат Мирзиёев напомнил, что в 2021 году планируется добиться роста экономики на уровне не менее 5%. Однако неопределенность в мировой экономике, которая может затянуться, требует изыскания и задействования дополнительных резервов экономического роста.

Президент заявил, что самый волнующий вопрос для него в настоящее время — организация работы в разрезе махалли. «Это политический вопрос» — добавил он.

В связи с этим глава государства поручил руководителям всех уровней изучать имеющиеся в махаллях проблемы в конкретных сферах, выявлять и развивать их «точки роста».

Прежде всего, как отмечалось, необходимо спустить представителей экономического комплекса на уровень махалли и наладить взаимодействие всех государственных органов, создав вертикальную систему.

Глава государства коснулся вопроса знаний и ответственности специалистов, которые будут задействованы в этой системе. Он отметил важность обучения более 20 тысяч сотрудников и предоставления им всех полномочий для решения вопросов на месте.

Академии государственного управления поручено организовать тренинги для председателей махаллей и всех сотрудников, которые будут участвовать в указанной системе, а также разработать для этой цели специальные программы и руководства.

Шавкат Мирзиёев подчеркнул необходимость определить персональную ответственность и подотчетность каждого руководителя в этой системе, создать электронную онлайн-платформу, способствующую ускорению принятия и осуществления решений.

На совещании обсуждены вопросы реализации инвестиционных проектов. В рамках инвестиционной программы на текущий год предусмотрено выделение 18 триллионов сумов почти на 1752 объекта.

По данным пресс-службы президента, ответственные лица представили информацию о предстоящих мерах по ориентации среднего и нижнего звеньев министерств и ведомств экономического комплекса на работу в махаллях, налаживанию системы, приближенной к людям.

Среднее и нижнее звено министерств и ведомств экономкомплекса переориентируют на работу в махаллях, налаживанию системы, приближенной к людям.

Ранее сообщалось, что председателей махаллей в Узбекистане будут обучать в моноцентрах, чтобы превратить их в «эффективных менеджеров и локальных управленцев».