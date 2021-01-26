Ровно год назад состоялась церемония закладки камня на строительство трех дошкольных образовательных организаций в Узбекистане. Она прошла в рамках благотворительного проекта компании «ЛУКОЙЛ» в сотрудничестве с Министерством дошкольного образования Республики Узбекистан. Реализация проекта ведется ускоренными темпами.

В концепции развития дошкольного образования поставлены долгосрочные цели на перспективу вплоть до 2030 года. Планируется охватить 80,8% детей страны. Для этого число мест в детских образовательных учреждениях должно вырасти более чем на 132%. Достижение этих показателей — задача, требующая совместной работы государственных и частных лиц.

Узбекистан переживает активный демографический рост. Республике под силу обратить этот тренд себе во благо путем наращивания человеческого капитала. А это возможно благодаря обеспечению качественного образования, начиная с дошкольного возраста. Тем самым страна сможет расширить фундамент для дальнейшего устойчивого инновационного развития.

Это понимают и иностранные инвесторы, реализующие проекты далеко за рамками производственной деятельности и приносящие в страну передовые международные практики. Одним из крупнейших таких инвесторов является «ЛУКОЙЛ» с общим объемом инвестиций порядка 8 млрд долларов США.





На протяжении многих лет компания «ЛУКОЙЛ» активно реализует благотворительные проекты в сферах образования, культуры, спорта и здравоохранения в Узбекистане. При этом акцент делается на регионы операционной деятельности — Кашкадарьинскую и Бухарскую области.

Этим объясняется инициатива «ЛУКОЙЛА» по строительству детских садов в Карши и Бухаре. Еще одно детское образовательное учреждение будет построено в Ташкентской области. На реализацию данного масштабного социального проекта «ЛУКОЙЛ» выделил 12 млн долларов.





В целях реализации проекта в Узбекистане в 2019 компания «ЛУКОЙЛ» подписала соглашение с Министерством дошкольного образования о реализации благотворительного проекта по строительству трех дошкольных организаций. А именно: на 250 мест в Бухаре, 150 в Карши и 150 в Ташкентской области. Благодаря проекту «ЛУКОЙЛА» еще 550 детей в регионах получат доступ к качественному дошкольному образованию.





Бухарская детская образовательная организация (ДОО) станет организацией общего типа и будет построена по проекту, специально разработанному «ЛУКОЙЛОМ». Впервые такой проект был реализован в российской Астрахани.

Двухэтажное здание ДОО в Бухаре и прилегающая к нему территория общей площадью более 11 тысяч кв. м будут оснащены современной техникой и оборудованием. Также здесь будут устроены бассейн, танцевальный и спортивный залы, компьютерный класс, а также групповые помещения.

Для активных игр и занятий спортом на территории ДОО в Бухаре предусмотрены велосипедные дорожки и детские площадки с травяным и безопасным синтетическим покрытием.





В Карши и Ташкентской области новые ДОО будут представлять собой многопрофильные специализированные организации с реабилитационными центрами. Они будут также обслуживать каждый год по 5−7 тысяч детей в возрасте от 2 до 15 лет, нуждающихся в медицинской реабилитации. Прототипом для них послужит ДОО с реабилитационным центром «Имкон» в Нукусе.

В данном проекте объединены дошкольная образовательная организация и реабилитационный центр для детей с особенностями физического и умственного развития.





В новых ДОО будут располагаться современные залы ЛФК и физиотерапии, массажные кабинеты, сенсорная комната, комнаты развития мелкой моторики, социально-бытовой адаптации, музыкальной и арт-терапии, а также кабинеты врачей.

Несмотря на длительные карантинные ограничения в связи с пандемией коронавируса, в 2020 году строительные работы с соблюдением санитарно-эпидемиологических правил не останавливались ни на сутки. Работа на стройплощадках идет полным ходом. За прошедший период на отведенных под строительство участках уже выросли каркасы зданий будущих детских садов. Ведется обустройство вспомогательных сооружений.





Благодаря тесному взаимодействию с Министерством дошкольного образования и слаженной работе подрядных организаций ввод в эксплуатацию дошкольных организаций будет осуществлен в проектные сроки этим летом.

Общая сумма средств, выделенных компанией «ЛУКОЙЛ» на поддержку социальных проектов и благотворительность в Узбекистане, превысила 25 млн долларов.

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