Заместитель председателя Центрального банка Бехзод Хамраев в беседе с «Газетой.uz» 21 января объяснил отсутствие частных пунктов обмена валют в Узбекистане.

По его словам, в настоящее время в стране не предусматривается выдача лицензий для открытия частных обменных пунктов.

«Мы считаем, что количество валютно-обменных пунктов, оперируемых банками, в том числе частными, достаточно для удовлетворения потребности населения. Центральным банком предпринимаются меры по поэтапному развитию внутреннего валютного рынка. На данном этапе мы создаём возможность для банков свободно покупать иностранную валюту на валютной бирже за свой счёт и в последующем реализовывать её своим клиентам. Это, в свою очередь, ускорит процесс покупки и продажи иностранной валюты клиентами банков», — сказал он.

Кроме того, Бехзод Хамраев добавил, что в России и Казахстане через некоторое время после внедрения этой практики право на проведение операций по купле-продаже валюты было снова передано банкам.

«[Внутренний валютный рынок] продолжит развитие, пока не предусмотрена передача [прав] частным обменным пунктам. Банки пока справляются. Если будет необходимость, вопрос будет рассмотрен», — добаивл замглавы ЦБ.

Отметим, что в октябре 2019 года заместитель председателя Центрального банка Бобир Абубакиров заявлял, что практика предоставления частному сектору права на операции по купле-продаже валюты себя не оправдала и привела к злоупотреблению полномочиями.

По данным Центрального банка, в 2020 году общий объём операций на внутреннем валютном рынке составил 19,5 млрд долларов, что в 1,7 и 1,3 раза больше, чем в 2018 и 2019 годах соответственно.

Валютные операции с участием физлиц. (Зелёный столбец — покупка валюты у населения, оранжевый — продажа населению, красная линия — международные переводы). Источник: Центральный банк.

В частности, физические лицами продали банкам через обменные пункты валюту на 4,6 млрд долларов (в 2019 году — $3,8 млрд, рост — 21%), а приобрели — на 4,1 млрд долларов (2019 год — $1,8 млрд, рост в 2,3 раза).