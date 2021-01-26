Премьер-министр Италии Джузеппе Конте подал заявление об отставке президенту Серджо Маттарелле. Глава государства предложил правительству продолжать исполнять обязанности, сообщает РИА Новости.

«Президент взял время на принятие решения и предложил правительству исполнять свои текущие обязанности», — говорится в сообщении президентского Квиринальского дворца.

Решение Джузеппе Конте связано с потерей правящей коалиции Демократической партии и движения «Пять звезд» большинства в верхней палате парламента, после отставки министров партии «Живой Италии».

Как уточняет The New York Times, Серджо Маттарелле проконсультируется с лидерами парламента, чтобы определить, сможет ли Джузеппе Конте получить достаточную поддержку для управления правительством или досрочные выборы будут единственным вариантом.