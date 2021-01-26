Правительство постановлением от 23 января утвердило Положение об отрядах содействия Пограничным войскам Службы государственной безопасности «Чегара посбонлари», сообщило Министерство юстиции.

Согласно положению, отряды содействия состоят из граждан, которые проживают в пограничной зоне, в прилегающих к государственной границе районах, а также рабочих и служащих, работающих в учреждениях, предприятиях и организациях, расположенных вблизи госграницы.

В отряды на добровольной основе принимаются здоровые граждане Узбекистана в возрасте от 18 до 60 лет. Отряды в составе одного командира и до девяти членов организуются при воинских частях Пограничных войск.

Основные задачи отрядов содействия — участие под контролем Пограничных войск в мероприятиях в приграничных населённых пунктах, ведение наблюдения в этих районах и участие в патрулировании общественных мест, прилегающих улиц и заброшенных территорий.

При приёме в отряд трудовой договор не заключается и стаж не исчисляется. Членам отряда выдаётся удостоверение.

Участники отряда будут получать ежемесячные выплаты в размерах: командиры — до 1,41 размера от минимального размера оплаты труда, члены — до 1,06 размера от МРОТ.