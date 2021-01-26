Alfraganus — это высокодоходный и перспективный торговый квартал, расположенный на территории 110 тысяч кв. м. Он находится в Мирабадском районе — в пяти минутах езды от Северного железнодорожного вокзала и в семи минутах от сквера Амира Темура.

Проект состоит из 18 одно- и двухэтажных строений, в которых разместятся 524 помещения. Они будут разделены на категории:

одежда и обувь;

еда и напитки;

аксессуары;

декор;

электроника;

полезные услуги;

якорные магазины;

другое (мини-банк, химчистка, спорттовары и так далее).

Площадь помещений варьируется от 32 до 3030 кв. м. Здесь получится открыть как небольшую сувенирную лавку или аптеку, так и престижный автосалон или гипермаркет.





Для комфортного передвижения посетителей в Alfraganus предусмотрено шесть основных входов. Также здесь устроен круговой паркинг, рассчитанный на 1,5 тысячи автомобилей.

Для инвесторов, приобретающих помещения под арендный бизнес, работает подразделение Alfraganus Academy. Оно возьмет на себя организационно-правовые вопросы, связанные с поиском арендатора. Следовательно, вы покупаете помещения с уже готовым арендатором и получаете доход с аренды с первых дней.

Подробнее ознакомиться с проектом или забронировать помещение в торговом квартале Alfraganus можно по номеру: (+998) 71−210−44−44.

Сайт: bizninguylar.uz

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