В Агентстве по управлению государственными активами (АУГА) ответили на требование Агентства по противодействию коррупции приостановить процесс приватизации компании Coca-Cola Ichimligi Uzbekiston, Ltd.

Накануне после изучения обращений предпринимателей Антикоррупционное агентство потребовало приостановить тендер по продаже государственной доли в компании Coca-Cola Uzbekistan. В ведомстве заявляли, что «чрезмерно высокие критерии и необоснованные требования» приводят к искусственному сокращению участников торгов и возникновению коррупционных факторов.

АУГА заявило, что представление антикоррупционного ведомства с требованием прекращения тендера было получено 25 января. Также отмечается, что Госактив и рабочая группа, созданная постановлением правительства, не получали каких-либо обращений от Агентства по противодействию коррупции по поводу организации продажи госдоли в компании Coca-Cola Uzbekistan.

Кроме того, как отмечается в сообщении, представление Антикоррупционного агентства было сформировано на основе объявления, размещенного 16 декабря 2020 года. Госактив выразил готовность сотрудничать с агентством и общественностью «по поводу организации прозрачного и открытого процесса приватизации в соответствии с международными практическими правилами».

В АУГА добавили, что в ближайшие дни будут обнародованы комментарии американской компании The Coca-Cola Export Corporation, инвестиционного банка Rothschild & Co и юридической фирмы Dentons по поводу вышеназванного требования.

«Таким образом, мы еще раз уверяем общественность, что продажа государственной доли в ООО „Coca-Cola Ichimligi Uzbekiston“ проводится честным, открытым и прозрачным способом, при участии авторитетных международных компаний», — заявили в Агентстве по управлению государственными активами.

Компания Coca-Cola Uzbekistan считается крупнейшим производителем газированных безалкогольных напитков в Узбекистане c долей рынка приблизительно 47% в 2019 году. Ранее Spot узнал, что в 2018 году общая выручка компании составила 999,4 млрд сумов, а в 2019 году — 1,4 трлн сумов. Чистая прибыль в 2018—2019 годах составила 91,3 млрд и 207,1 млрд сумов соответственно.

На днях издание Xabar.uz опубликовало обращение узбекской компании Hydrolife Bottlers, направленное в Антимонопольный комитет. В документе отмечается, что производитель готов предложить 150 млн долларов за покупку госдоли в Coca-Cola Uzbekistan, но не может принять участие в торгах из-за «условий тендера». С таким же обращением, но уже в Агентство по противодействию коррупции, обратилась другая компания — Perfect Shine Energetic.