В Агентстве по управлению государственными активами (АУГА) ответили на требование Агентства по противодействию коррупции приостановить процесс приватизации компании Coca-Cola Ichimligi Uzbekiston, Ltd.
Накануне после изучения обращений предпринимателей Антикоррупционное агентство потребовало приостановить тендер по продаже государственной доли в компании Coca-Cola Uzbekistan. В ведомстве заявляли, что «чрезмерно высокие критерии и необоснованные требования» приводят к искусственному сокращению участников торгов и возникновению коррупционных факторов.
АУГА заявило, что представление антикоррупционного ведомства с требованием прекращения тендера было получено 25 января. Также отмечается, что Госактив и рабочая группа, созданная постановлением правительства, не получали каких-либо обращений от Агентства по противодействию коррупции по поводу организации продажи госдоли в компании Coca-Cola Uzbekistan.
Кроме того, как отмечается в сообщении, представление Антикоррупционного агентства было сформировано на основе объявления, размещенного 16 декабря 2020 года. Госактив выразил готовность сотрудничать с агентством и общественностью «по поводу организации прозрачного и открытого процесса приватизации в соответствии с международными практическими правилами».
В АУГА добавили, что в ближайшие дни будут обнародованы комментарии американской компании The Coca-Cola Export Corporation, инвестиционного банка Rothschild & Co и юридической фирмы Dentons по поводу вышеназванного требования.
«Таким образом, мы еще раз уверяем общественность, что продажа государственной доли в ООО „Coca-Cola Ichimligi Uzbekiston“ проводится честным, открытым и прозрачным способом, при участии авторитетных международных компаний», — заявили в Агентстве по управлению государственными активами.
Компания Coca-Cola Uzbekistan считается крупнейшим производителем газированных безалкогольных напитков в Узбекистане c долей рынка приблизительно 47% в 2019 году. Ранее Spot узнал, что в 2018 году общая выручка компании составила 999,4 млрд сумов, а в 2019 году — 1,4 трлн сумов. Чистая прибыль в 2018—2019 годах составила 91,3 млрд и 207,1 млрд сумов соответственно.
На днях издание Xabar.uz опубликовало обращение узбекской компании Hydrolife Bottlers, направленное в Антимонопольный комитет. В документе отмечается, что производитель готов предложить 150 млн долларов за покупку госдоли в Coca-Cola Uzbekistan, но не может принять участие в торгах из-за «условий тендера». С таким же обращением, но уже в Агентство по противодействию коррупции, обратилась другая компания — Perfect Shine Energetic.
Sanjar Rajabov
Антимонопольный комитет и МинЮст это две из не многих гос организацие высшего ранга которые не зря едят своей хлеб.
Гидролайф дает 150 млн. Возьмите эту цену за отправную точку.
Из за вот таких движений, Узбекистане и возглавляет рейтинги коррупции в мире
Зачем изобретать велосипед?!