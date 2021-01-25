Влияние периферии антициклона, который обуславливал холодную погоду Узбекистане в конце предыдущей недели, начинает ослабевать, сообщила пресс-служба Узгидромета.

25 и 26 января по стране ожидается малооблачная погода, в дневные часы солнце будет прогревать воздух до +3…+8 градусов. Ночью морозы сохраняться в пределах −6…−3 градусов, местами — до -8 градусов.

В последующие дни на территорию страны начнётся вынос тёплого воздуха с районов зарубежного юга. По всем областям ожидается преобладание малооблачной погоды.

Температура будет постепенно повышаться и к концу рабочей недели достигнет значений ночью 0…+3 градусов, днём — +12…+15 градусов, что на 4−6 градусов выше климатической нормы.

25−27 января по горной территории сохраняется лавиноопасность.