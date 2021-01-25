Автомобиль Damas столкнулся с пассажирским поездом, следовавшим из Ташкента в Термез, сообщило Главное управление обеспечения безопасности на транспорте МВД.

Инцидент произошёл 16 января между станциями «Тангимуш» и «Акжар» в Сурхандарьинской области. За рулём Damas был 25-летний С. Х., который попытался проехать через железнодорожный переезд на красный сигнал светофора и столкнулся с боковой частью движущегося поезда.

В результате получивший травмы водитель, несмотря на оказанную медицинскую помощь, скончался в больнице.

Поезд был задержан на месте происшествия на 13 минут, после чего продолжил движение. Жертв и пострадавших среди пассажиров нет.