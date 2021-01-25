В дошкольной образовательной организации №16 в Зангиатинском районе Ташкентской области выявлено хищение бюджетных средств в особо крупном размере, сообщили в Министерстве дошкольного образования.

Правонарушение было выявлено в ходе проверки, проведённой службой внутреннего аудита, финансового и правового контроля МДО и Зангиатинским районным отделением Департамента по борьбе с экономическими преступлениями при Генеральной прокуратуре.

Проверка установила, что заведующая детского сада с 2014 по 2020 годы наняла 37 сотрудников, в том числе четверых близких родственников, по факту не работавших в образовательном учреждении. На их имена было начислено в общей сложности 983,5 млн сумов, которые незаконно выводились с помощью пластиковых карт.

В пресс-службе Генпрокуратуры уточнили, что в отношении главы ДОО и других лиц возбуждено уголовное дело по соответствующим статьям Уголовного кодекса, ведётся следствие.