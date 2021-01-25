Управление народного образования Кашкадарьинской области опровергло сообщение в интернете о том, что с учителей одной из школ собирались деньги на приобретение бюста первого президента Узбекистана Ислама Каримова.
В сообщении говорилось, что директор школы (её номер и район не уточнялись) принёс из хокимията бюст Ислама Каримова. Его стоимость составляет 450 тысяч сумов, и каждому учителю якобы нужно было заплатить по 10 тысяч сумов. Автор сообщения также выразил недовольство бесконечными сборами денег.
В своём заявлении облУНО подтверждает, что в целях увековечения памяти Ислама Каримова оно получило для распределения 200 бюстов. Из них 30 предназначены для Чиракчинского района, 9 — города Карши, 12 — Каршинского района, 7 — Миришкорского, 12 — Гузарского, 17 — Дехканабадского, 15- Камашинского, 18 — Касанского, 16 — Китабского, 6 — Мубарекского, 7 — Нишанского, 10 — Касбинского, 15 — Шахрисабзского, 18 — Яккабагского и 4 — города Шахрисабза.
Эти бюсты сейчас хранятся в облУНО. Средства для них должны поступить от спонсоров или внебюджетных источников, говорится в заявлении.
В 5 районах (Чиракчинском, Мубарекском, Каршинском, Касанском и Дехканабадском) бюсты переданы школам, директоры которых проявили инициативу оплатить их самостоятельно, отметили в облУНО.
«Установлено, что денежные средства не собирались со школьных коллективов», — заявили в управлении.
Напомним, что постановлением президента Шавката Мирзиёева от 25 января 2017 года 2 сентября установлено Днём памяти первого президента, а 30 января отмечается день рождения Ислама Каримова. Документом также утверждён ряд мер по увековечению памяти первого президента.
Айбеk
¯\_(ツ)_/¯
Анатолий Попов
Вы хотите сказать что директора школ за свой счет купят бюст? Самим не смешно они о своем дне рождение напоминают что бы им подарки приготовили
Zara5678
Наверное там уже некоторое учителя стали получать зарплату 1000 уе и по этому проявляют собственную инициативу и с удовольствием тратят зарплату на бюст!
Sanjar Rajabov
А какой смысл покупать эти бюсты?! Для чего?!
Комил Рахманкулов
В Озодлике уже подробно все расписали, даже написали на каком транспорте развозят эти бюсты, и в какой школе собрали директоров, где им распределили бюсты. Директорам, у которых при себе не было 450 тыс, отдали бюсты, получив расписку о том, что они собрав деньги, принесут и возместят деньги. Фирма-изготовитель бюстов находится в Ташкенте, эта фирма изготовила большое количество бюстов Каримова и теперь распределяют по всей республике через хокимияты. Конечно, это ни разу не коррупция, это же чисто увековечивание памяти.
В этой стране борются с коррупцией только на словах. В принципе, со всеми сферами так. Слова, слова, слова, речи, выступления, “закритиковал“, “дал последний шанс“, “будут отвечать перед законом“ и тд.
И во всей этой истории, я вынужден просто отметить, что при Каримове мы простой народ жили в разы лучше и верили в стабильность завтрашнего дня. Конечно, это не дает право толкать бюсты учителям.
тарас ильенко
Ералаш просто. Все мы знаем про систему добровольно- принудительном порядке. Деньги собирались и будут собираться в школе, так называемые классные фонды. Так что эти бюсты если не сейчас, то когда утихнет, заставят за них собрать деньги.