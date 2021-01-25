Управление народного образования Кашкадарьинской области опровергло сообщение в интернете о том, что с учителей одной из школ собирались деньги на приобретение бюста первого президента Узбекистана Ислама Каримова.

В сообщении говорилось, что директор школы (её номер и район не уточнялись) принёс из хокимията бюст Ислама Каримова. Его стоимость составляет 450 тысяч сумов, и каждому учителю якобы нужно было заплатить по 10 тысяч сумов. Автор сообщения также выразил недовольство бесконечными сборами денег.

В своём заявлении облУНО подтверждает, что в целях увековечения памяти Ислама Каримова оно получило для распределения 200 бюстов. Из них 30 предназначены для Чиракчинского района, 9 — города Карши, 12 — Каршинского района, 7 — Миришкорского, 12 — Гузарского, 17 — Дехканабадского, 15- Камашинского, 18 — Касанского, 16 — Китабского, 6 — Мубарекского, 7 — Нишанского, 10 — Касбинского, 15 — Шахрисабзского, 18 — Яккабагского и 4 — города Шахрисабза.

Эти бюсты сейчас хранятся в облУНО. Средства для них должны поступить от спонсоров или внебюджетных источников, говорится в заявлении.

В 5 районах (Чиракчинском, Мубарекском, Каршинском, Касанском и Дехканабадском) бюсты переданы школам, директоры которых проявили инициативу оплатить их самостоятельно, отметили в облУНО.

«Установлено, что денежные средства не собирались со школьных коллективов», — заявили в управлении.

Напомним, что постановлением президента Шавката Мирзиёева от 25 января 2017 года 2 сентября установлено Днём памяти первого президента, а 30 января отмечается день рождения Ислама Каримова. Документом также утверждён ряд мер по увековечению памяти первого президента.