Французский квартал Parisien завершает продажи. У покупателей остался последний шанс приобрести квартиру в прекрасном жилом комплексе столицы на выгодных условиях.

Parisien — это комплексная организация полноценной жилой застройки, обеспеченной всеми видами современного культурно-бытового обслуживания и спроектированной как единая целостная система. Вся архитектура комплекса, благоустроенный двор, оригинальный дизайн экстерьера делают его выдающимся среди других сооружений столицы. Во дворе комплекса находятся беседки, искусственные водоемы, красиво оформленные места для прогулок, игровые и спортивные площадки для детей разных возрастов — это не все преимущества, которыми может гордиться жилой комплекс.





В настоящее время почти все квартиры распроданы и в продаже остались последние 12 квартир, каждая из которых по-своему выделяется. Можно приобрести квартиру до 1 февраля со скидкой и оказаться среди счастливых обладателей этих квартир. Также у потенциальных клиентов есть возможность приобрести квартиру в ипотеку на привлекательных условиях сроком до 20 лет.

У покупателей все еще есть шанс стать одним из счастливых обладателей прекрасной квартиры в роскошном французском квартале.





Подробную информацию о жилом комплексе и доступных планировках можно получить по ссылке, в call-центре и центральном офисе продаж.

Адрес офиса продаж Parisien: Яккасарайский р-н, ул. Мукими.

Ориентир: бывший текстильный комбинат, мост Мукими.

Центральный офис продаж Golden House: Мирзо-Улугбекский р-н, ул. Осиё, д. 3 (ЖК «Новомосковская»).

Call-центр: (+998) 78−150−11−11.

Сайт: gh.uz/parisien

Facebook: fb.com/parisien.gh

Instagram: @goldenhouseuz

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