Внутренний двор Mirabad Avenue — это забота о комфорте и приватности резидентов. Это особенное архитектурное решение: искусственный водопад, лаунж-зона, растения, детская площадка и воркаут-зона размещены на бетонном основании, под которым находится два этажа парковки.

Благодаря высоте подиумного пространства в четыре метра над уровнем земли двор полностью свободен от машин. Поэтому резиденты имеют свое приватное пространство для отдыха скрытое от шума города.





Представление о комфортном отдыхе у детей и взрослых совершенно разное. Поэтому застройщик зонировал двор резиденции таким образом, что на одной территории жители всех возрастов могут спокойно проводить досуг, не мешая друг другу.





Особого внимания заслуживает двухуровневая лаунж-зона, часть которой обрамляет искусственный водопад и водоем. Оригинальное решение с водоемом создаст приятный микроклимат в жаркий период.

На первом уровне жителям доступны мягкая мебель, проектор и аудиосистема для проведения мероприятий или совместного просмотра фильмов.





С первой линии можно переместиться по винтовой лестнице на второй уровень. На втором этаже выполнено озеленение в виде ковровых растений. Также здесь находится отдельная зона для отдыха.



На фото: второй уровень лаунж-зоны.

Двор резиденции — это частная и охраняемая территория, доступ к которой будет только у жителей и обслуживающего персонала.





В Mirabad Avenue действует беспроцентная рассрочка до 11 месяцев на апартаменты расположенные на первой линии.

Уже готов первый двор и распродано более 60% апартаментов. В феврале 2021 года к получению кадастра готовятся последние два блока. Блоки С и D получили кадастр в 2020 году.

В связи с ближайшим завершением строительства первой линии ожидается повышение стоимости на апартаменты порядка четырех раз за 2021 год.





Подробную информацию можно получить в офисе продаж Mirabad Avenue и по телефону: (+998) 78−777−77−78.

Адрес отдела продаж: ул. Мирабад, резиденция Mirabad Avenue, блок D.

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