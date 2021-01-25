Председателей махаллей в Узбекистане будут обучать в моноцентрах, чтобы превратить их в «эффективных менеджеров и локальных управленцев». Об этом говорится в специальном репортаже о поездке президента Шавката Мирзиёева в Бухарскую область, подготовленном пресс-службой главы государства.

21 января президент встретился в Алатском районе с активом и председателями махаллей Алатского, Каракульского, Джандарского и Шафирканского районов. Как отмечается в репортаже, общение президента с председателями махаллей показало, «насколько системе управления этим институтом необходима перезагрузка». Многие из руководителей сходов граждан воспринимают свою должность как «консультативно-примирительную», говорится в сюжете.

«Да, возраст и житейский опыт важны, однако не менее важно иметь экономические знания, способность анализировать и думать над созданием рабочих мест. Цель президента — чтобы эта должность в большей степени ассоциировалась не с аксакалами, а с грамотными управленцами», — отмечается в репортаже.

Президент поручил обучать председателей махаллей в моноцентрах. «Каждый день обучать по 10 председателей махаллей. Кто будет обучать? [Например], пусть банкир обучает. Банкир области. „Аксакал ака, не обижайтесь. Аксакал нужен, но теперь председатель махалли в будущем станет умелым и соответствующим нынешним условиям. Если не получится, вы будете советником. Здесь нужен человек, который соответствует современным условиями и способный задавать вопросы хокиму, понимающий экономику“. Обучайте», — сказал Шавкат Мирзиёев.

Из председателя махалли планируется сделать аналог «менеджера муниципалитета», отмечается далее в сюжете. Глава государства возложил на министра занятости и трудовых отношений обязанность по их обучению в моноцентрах.

«Президент дал чётко понять, что времена, когда председатели комитетов махалли были свадебными генералами или тётушками, раздающими различного рода справки, закончились. Теперь от них требуется быть эффективными менеджерами и локальными управленцами, способными решать не только бытовые вопросы, но имеющими возможность трудоустроить граждан, улучшить их социально-экономическое состояние. Для этого государство готово их и обучить, и обеспечить. Президента позиция довольно проста — апгрейда системы управления махаллёй не избежать», — говорится в репортаже.

Ранее Шавкат Мирзиёев назвал председателей махаллей своей «опорой на низовом уровне».

Мы также писали, что с 2021/2022 учебного года сотрудники махаллинских комитетов смогут обучиться специальности социального работника в вузах педагогической и финансово-экономической направленности.