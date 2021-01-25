Постановлением правительства от 22 января создаётся Ургенчский филиал Государственной академии хореографии Узбекистана, сообщает Norma.uz.
В структуре филиала будет открыто отделение по развитию танца «Лазги», перед которым поставлены следующие задачи:
- поддержка сформированных творческих школ по исполнению хорезмского танца «Лазги»;
- интеграция науки и образования с исполнительством;
- сохранение и изучение исторических и социальных корней и традиций исполнения «Лазги» и другие.
Учебный процесс в филиале начнётся с 2021—2022 учебного года.