Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев в рамках двухдневного визита в Бухарскую область посетил местный филиал IT-парка. Пресс-служба главы государства в специальном репортаже показала отрывок его беседы с 25-летним программистом, основателем компании Monday Labs Саидравшаном Шокировым.

Президент спросил, что нужно для развития его компании. IT-предприниматель попросил главу государства доверить ему государственные проекты. В ответ Шавкат Мирзиёев отметил три приоритетных направления для реализации госпроектов — сельское хозяйство, здравоохранение и народное образование.

«По сельскому хозяйству, улучшение села — серьёзный госпроект. Вода, земля, удобрения. Большой госпроект. Вот завтра сядь с хокимом области [Ботиром Зариповым]. Я тебе большой госпроект дам деньгами [в сфере] здравоохранения. Очень интересно. Очень серьёзный проект — народное образование. Тоже интересно. Программные продукты, как сделать так, чтобы лучше осваивали предметы, учить после школы, давать знания. Это тоже государственный проект. Я деньги буду платить. Сможешь?», — спросил президент.

Программист заявил, что со своей командой сможет поочерёдно реализовать проекты. «В целом, мне кажется, мы справимся», — отметил он.

Шавкат Мирзиёев сказал, что Саидравшан Шокиров «теперь его друг». Затем глава государства попросил сфотографировать его с молодым программистом.





Президент также побеседовал с программистом Шахрулло Туксановым, который вернулся в Узбекистан после работы за границей. Президент подчеркнул, что «не стоит останавливаться на стадии идеи, при необходимости государства поддержит максимально, в том числе и финансово».

Глава государства дал указания по предоставлению молодым программистам заказов по социально-экономическим вопросам, созданию программных продуктов, «позволяющих экономить средства, энергоресурсы и время».

Глава государства подчеркнул, что без освоения информационно-коммуникационных технологий не будет развития. «Это вы все должны понимать — другого пути просто нет», — отметил он.

Саидравшан Шокиров уже ранее беседовал с президентом. На встрече главы государства с молодёжью в конце декабря программист попросил президента организовать тур для группы молодых IT-предпринимателей в такие крупные компании, как Facebook, Google и другие. После изучения опыта зарубежных стран и возвращения домой они смогут внедрить эти решения в Узбекистане, заявлял он.

Глава государства посчитал это предложение правильным и поручил советнику премьер-министра Олимжону Умарову организовать команду из областей во главе с Саидравшаном.